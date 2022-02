Jakub Suchánek, obránce, 37 let

Co jste dělal, když byla olympiáda v Naganu?

Chodil jsem na základní školu v Táboře a hrál jsem asi za sedmou třídu. Zápasy tehdy byly v ranních hodinách. Když jsme neměli možnost to sledovat ve škole, tak jsme zůstávali doma, scházeli se a koukali jsme na to. Žilo tím ale tehdy celé Česko, takže se to často sledovalo i přímo ve škole.

Co jste dělal, když byla výluka 2012/13 a v Česku se rozjela Jágrmánie?

Když tak nad tím přemýšlím, tak to vychází tak, že jsem byl asi ve Francii. Strašně to letí. Z toho pohledu hokejového šílenství v Česku mě to ale minulo. Člověk to tolik nesleduje, ani se to k němu tolik nedonese.

Je něco, čím vás Jaromír Jágr překvapil, když jste ho poznal osobně?

Absolutně jsem ho neznal. Člověk o něm nevěděl takřka nic kromě zpráv z médií. Ničím mě asi nepřekvapil. Je to v pohodě chlap, spoluhráč a týpek do kabiny. Tím mě ale rozhodně nepřekvapil. Spíš to bylo zajímavé v tom, že člověk na něj vždycky koukal jako na boha. Když ho pak potká, tak kouká, co jak dělá, a snaží se od něj učit.

Jaký je Jaromír Jágr jako spoluhráč?

Dobrý. Je to výjimečný hráč. Má obrovskou porci zkušeností a hru postavenou na tom, co mu vyhovuje. Je obrovsky silný na puku a výborný do přesilovky. V tom je jeho největší herní přínos týmu. V kabině pak funguje jako jasný lídr.

Jaký je Jaromír Jágr jako šéf?

Rozhodně mu nezávidím přepínání mezi hráčskou a manažerskou pozicí. Jsou každá úplně jiná. Jako hráč s tebou mluví a jedná jinak než manažer při jednání. V tu chvíli už je to tvůj nadřízený a snaží se dělat to nejlepší pro klub. V jednáních je tvrdý, jak by správný manažer měl být.

Dovedete si představit, že byste hrál hokej do padesáti?

Absolutně ne. Vím, co to obnáší v mém věku, a vůbec si nedovedu představit, co to musí obnášet v padesáti. Je to dané jeho vášní a láskou pro sport. Pak tomu člověk obětuje podstatně víc než třeba my všichni. V padesáti je pořád na ledě a zvládá to, jak výkonnostně, tak zdravotně.

