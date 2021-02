První třetina byla dost divoká, padlo v ní pět gólů. Hosté vedli o tři branky, ale domácí dvěma zásahy snížili. Ale popořádku.

Lepší vstup do zápasu si mohli Kozlové sotva přát. Po půl minutě hry vlétli do útočného pásma, Šafránek vybídl ke skórování Jankovského a ten nabídkou nepohrdl. To hosté po dvou porážkách za sebou potřebovali. Kolín bušil do soupeře i nadále a to se mu vyplatilo. Autor úvodní trefy přihrál obránci Husovi a ten propálil domácího brankáře Zajíčka podruhé. To se hrála osmá minuta. Neuběhly ani dvě minuty a bylo to o tři branky. Husa se na křídle uvolnil, jeho střelu Zajíček ještě vyrazil, ale dojíždějící Jankovský mířil přesně. Tříbrankový polštář hostům slušel.

Jenže domácí se nepoložili a přiložili pod kotlem. První domácí branku vsítil Naara. A Kadaň neměla dost. V sedmnácté minutě našel Homer Svobodu a domácí byli na dostřel. S jídlem roste chuť.

Střelecky aktivnější byli v prostřední části kolínští hokejisté, jenže bez gólového efektu. A tak přišel trest. Svoboda našel mezi kruhy Adámka a rázem bylo srovnáno. Pořádně ledová sprcha pro hostující borce. Trhači byli na koni, Sejpal měl plné ruce a nohy práce. Další branku už prostřední perioda nepřinesla. Padl v ní jediný gól a v závěrečné části se začínalo odznova.

Kolín si byl vědom nutnosti bodovat a zase přidal na otáčkách. Šance měli Jankovský a Petržilka. Gólovou radost přinesla Kozlům 46. minuta. Hosté zamkli Kadaň v jejím obraném pásmu, Blaha napřáhl od modré a jeho tečovaná střela se zastavila až v kadaňské bráně. Kolín byl zase o maličký krůček vpředu a nechtěl ustoupit. Podle toho také konal. Veselého pokus ještě brankou neskončil, ale Král už byl úspěšný. Ten nabral v přesilové hře rychlost a s pomocí tyče pojistil náskok hostujícího celku. Ještě předtím ujeli v oslabení Zabloudil s Chloubou, ale Sejpal Kozly podržel. A byl to hodně důležitý moment utkání.

Poslední minuty patřily Kolínu. Ten ostřeloval domácího gólmana, ale skóre se už nepohnulo. Po dvou domácích porážkách je to pro hostující družinu solidní náplast, i když se vítězství nad předposledním celkem tabulky nerodilo snadno.

Hokejisté si nyní po pořádném zápřahu zápasů mohou oddechnout. Další utkání čeká kolínské hokejisty po přestávce až ve středu 17. února, to od 18 hodin hostí pražskou Slavii.

Kadaň - Kolín 3:5

Branky a nahrávky: 13. Naar, 17. Matyáš Svoboda (Homer), 33. Adámek (J. Svoboda, Koblížek) – 1. Jankovský (Šafránek), 8. Husa (Jankovský), 10. Jankovský (Husa), 46. Blaha, 50. Z. Král (Jankovský, Šafránek). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Belko, Tvrdík. Třetiny: 3:2, 1:0, 0:2.



SC Kolín: Sejpal – Husa, Kukla, Váchal, Pýcha, Blaha, Muška – Jankovský, Šafránek, Petržilka - L. Krejčík, Z. Král, R. Martínek – Semirád, Zumr, J. Stehlík – Štohanzl, Němec, Síla – J. Veselý.