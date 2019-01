Žďár nad Sázavou - Tříbodové utkání druhé hokejové ligy mezi Žďárem a kutnohorskými Sršni zhodnotil asistent trenéra Jiří Mlika a také dvě hlavní postavy zápasu - střelec Kadlec a brankář Kalousek.

„Se třemi body jsme spokojený, bylo to důležité utkání. V Písku se nám utkání také povedlo, i když jsme tam nebodovali. Tentokrát jsme brali vše," zhodnotil stručně utkání asistent kutnohorského trenéra Jiří Mlika.

Utkání se povedlo zejména dvěma hráčům - Kadlecovi a Kalouskovi. „Venca Kadlec je spolehlivý obránce, to je o něm známý. Dnes navíc přidal branky," chválil Mlika a promluvil na adresu brankáře Sršňů: „Tomáš Kalousek podal bezchybný výkon. Já ho znám už z Kolína, kam přišel z Pardubic, takže vím, co v něm je."

Kutnohorští se tak konečně probudili střelecky. V utkání hlavně převažovali proměněné vyložené šance, nad těmi zahozenými! „Stejně jako před utkáním v Písku jsme po klucích chtěli, aby více stříleli, abychom to nehráli do prázdné brány. Zkrátka zvýšit střelbu," zdůraznil asistent Mlika.

Jiří Mlika ví, že mužstvu hodně pomohl příchod nového trenéra, dneska totiž hokejisté nevypustili jediný souboj: „Neříkám, že to je pravidlo, ale většinou se mužstvo zvedne, když přijde nový impuls. Ten výkon jde určitě nahoru."

Václav Kadlec: Pod novým trenérem se hraje výborně

Autor dvou branek Václav Kadlec utkání hodnotil takto: „Byl to boj, ale pro diváka to nemohlo být dobré utkání. Naštěstí jsme to zvládli." Zkušený bek si pochvaluje hlavně nového trenéra. „Pod novým trenérem se hraje výborně, hra se uklidnila a začali jsme dělat nové věci, než předtím," uvedl Kadlec.

Jak padly obě trefy Václava Kadlece? „U první branky jsem si v přesilovce najel před bránu, Bery (Beránek - pozn. red.) mi to tam dal a já to trefil z voleje. Druhý gól byl náhodný, když brankářovi propadl puk mezi rukou a tělem," poohlédl se za svými trefami Kadlec.

Kalousek vyrazil puk hlavou

„Už jsme potřebovali nějaké body udělat a je dobře, že se to povedlo dneska," neskrýval radost po utkání brankář Tomáš Kalousek. „Řekl bych, že to bylo vyrovnané utkání, ale chvílemi jsme byli lepší. Hráli jsme to, co jsme měli," dále dodal.

Zdálo se, že měl kutnohorský brankář poměrně dost práce. „Na ty střely to bylo asi průměrné utkání. Kluci dobře bránili, takže tam nebyly skoro žádné dorážky," přemítal Kalousek.

Za zmínku stojí dva Kalouskovi momenty ze třetí třetiny. Nejprve byl nepříjemně atakován hráčem soupeře. „Měl jsem puk pod lapačkou a on zkusil, co musel. Píchnul mi do lapačky a vzal mě přes ruku a hlavu," popsal situaci Kalousek. Druhým momentem je vynikající zákrok, kdy v leže zlikvidoval střelu mířící do prázdné brány. Co v té chvíli může brankář dělat? „To už je nouze. Brankář do poslední chvíli čeká, až hráč vystřelí, a pak někam skočí a doufá, že ho puk trefí," vysvětlil gólman, který puk zastavil hlavou.

Zdroj: Michal Pavlík