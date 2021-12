Dvakrát vedli čáslavští hokejisté v okresním derby Krajské ligy nad Kutnou Horou tříbrankovým rozdílem, přesto nakonec brali z utkání pouze bod. Hosté dokázali vstřelit v závěrečné třetině tři branky a nakonec si vzali po nájezdech druhý bod.

Z hokejového utkání Krajské ligy Čáslav - Kutná Hora (4:5 sn) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Před závěrečnou dvacetiminutovkou by si na hostující tým asi nikdo nevsadil. Domácí vedli o čtyři branky a byli na koni. Jenže to co se stalo v závěrečné třetině téměř nemá obdoby. Hosté vstali z mrtvých a utkání díky třem zásahům dovedli do prodloužení. Tak gól nepadl a v nájezdech byli lepší hosté.