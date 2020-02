V té letos vede tým jako kapitán, jednou dokonce naskočil i ve druhé lize za áčko. Kadlec zkrátka nestárne a nabízí svérázný pohled na hokejovou dlouhověkost. „Hráč musí mít kliku na zranění. Až po čtyřicítce jsem nějaká měl, jinak se mi vyhýbala celou kariéru. Další je samozřejmě životospráva, tedy dostatek kafe a rumu. A pravidelné návštěvy fitness, tedy patnáct až dvacet deka ovaru nebo bůčku,“ směje se.

Dobrá nálada k němu vždycky patřila, bez ní se žádný dobrý český hokejista nikdy neobešel. Umí ale i vážnější notu, to když děkuje rodině za pochopení. „Bez toho to nejde, stejně jako bez tolerance trenérů, protože starší hráči se déle rozjíždí, déle jim to trvá.“

Jako mladý hrál pouze v Kolíně. Třetí liga se zdála dlouho jeho stropem. Byl sice rozdílovým hráčem, jenže když je vám skoro třicet, asi už těžko můžete myslet moc vysoko. Jenže Kadlece zásadní chvíle kariéry teprve čekaly: šest let v Mladé Boleslavi a pět v Hradci Králové. Velká města s velkými hokejovými plány. Ani jedno se při angažmá Jiřího Kadlece nespletlo.

„Dneska je asi normální na prahu dospělosti opustit Kolín a zamířit výš. Já to neudělal,“ říká muž, že doma vytvořil pro zdejší nezapomenutelnou lajnu K+K+K (Kadlec, Král, Kozdera) a sbíral body. V sezoně 2000-2001 jich bylo dokonce 60 za základní část a 11 v play off. Celkem 71 bodů ve 41 utkáních.

A to už byla jízdenka mimo Kolín. Vytáhla si ho ambiciózní Mladá Boleslav, ta toužila po postupu do první ligy. Na soupisku získala zajímavá jména, v play off za ni hrál kromě Kadlece třeba i tehdy mladý Tomáš Plekanec. Postup Boleslav uhrála a Kadlec v jejím trikotu zdomácněl. Stal se miláčkem tribun, na dres mu přišili kapitánské céčko. V nejlepší z šesti sezon tam nasbíral 38 bodů.

Když mu bylo 36 let, do kádru Boleslavi už zařazen nebyl. Přišel nový trenér a Kadlec se nevešel do jeho koncepce. Bez angažmá byl jen patnáct minut. Sáhl po něm totiž jiný prvoligový klub, Hradec Králové. Tam se mu bodově dařilo ještě víc, když vytvořil produktivní útok s Fořtem a Roubíkem (v nejlepší sezoně Kadlec nastřádal 59 bodů). V Hradci zůstal Kadlec nakonec pět let a odcházel, až když mu táhlo na jednačtyřicátý rok.

Tehdy se zrodil jeho návrat do Kolína. Původně se vracel jako šéftrenér mládeže, ale nakonec se vyřešila i hráčská práva a Kadlec mohl naskočit v dresu kozlů na led, a ještě dalších šest let jim pomáhal ve třetí lize. A vlastně pomáhá dál, vždyť kromě hraní pomáhá trenérům Petru Martínkovi a Jiřímu Peckovi s A týmem. Byl by hřích studny myšlenek hokejového elegána nevyužít.

Tereza Marvánková, Rudolf Muzika