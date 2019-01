Beroun – Dvě korunky pro královny krásy a jejich fotografie. Tak přesně takhle mají české hráčky na Mistrovství světa v in–line hokeji ozdobené dveře kabiny.

Kateřina Mrázová | Foto: Tereza Hölzlová

„Tak na to se zeptejte Mrazáka. Ta o tom ví svoje“ odkazuje mě se smíchem berounská hráčka, rodačka z Dobříše, Kateřina Flachsová. „To zvolili písečtí novináři, když jsme v Písku byly na přípravných kempech. Vybraly mě a Lucku Novákovou,“ trochu ostýchavě říká brzy osmnáctiletá hokejistka Kateřina Mrázová. A kde se vzaly korunky na dveřích kabiny? „To tam připravil kustod. Bylo to pro nás všechny překvapení. My se tady bavíme takovými podobnými vtípky,“ dodala jedna z královen krásy české kabiny.

Tereza Hölzlová