„Mrzí mě jako jediné to, že se neudržela nula. Kvůli Zdendovi (Víchovi – pozn. red.), který nás v každém zápase podrží, i přesto, že nám ty zápasy nevyjdou,“ našel drobnou vadu na kráse jinak spokojený trenér bruslařů Jiří Klikar. S týmem se po třech domácích výhrách v řadě vyhoupl už na čtvrté místo.

V jednostrannou záležitost i když už ne v takovém měřítku, se záhy změnily i některé další zápasy. Ubrat trochu plyn si v závěrečném dějství mohly dovolit Kralupy, které v Kutné Hoře vedly krátce po polovině utkání už 5:0.

„První polovina utkání, obzvlášť první třetina, byla z naší strany výborná. Soupeře jsme k ničemu nepustili, hráli jsme hokejově. Takhle bychom asi měli hrát,“ liboval si kouč aktuálně už znovu stříbrného celku západu Dušan Sikela a přiznal, že ve třetí části (1:1) už do toho jeho tým nedal úplně všechno a zápas spíše jen dohrával. Pro celek z Mělnicka šlo v součtu s dohrávkou s Rakovníkem o třetí výhru v osmi dnech.

Snový vstup do zápasu zažily i Poděbrady, nad Královým Dvorem vedly po necelých šesti minutách tříbrankovým rozdílem. Při chuti byl v utkání především Filip Kejdana. Třicetiletý útočník, který v mládeži prošel Spartou i Slavií, bodoval u šesti z celkem osmi gólů svého týmu. Ten tak doma vyhrál po dvou předešlých ztrátách. Odměnou bylo i osamostatnění se na druhé příčce.

Napomohl tomu kolaps Benešova. Tým okolo střelecky znovu naladěného Michala Kaňky měl na svém stadionu podobně raketový nástup. Stav 3:0 po třinácti minutách ale hosty z Černošic nerozhodil. Stejně jako to, že se na ledě často jiskřilo. Výsledkem bylo dvojí snížení ještě do první pauzy a završení obratu na 3:5 ve třetí části. Samotní hosté pak mluvili o svém nejlepším týmovém výkonu v sezoně.

Ani druhé dobře rozehrané utkání na cizím ledě během jediného týdne nedotáhli do vítězného konce hokejisté Rakovníka. V Kolíně měli k dobru dokonce ještě o gól výraznější náskok než ve středeční dohrávce v Kralupech, domácím se ale podařilo především zásluhou úderné trojice Kozák – Malý – Martínek tříbrankové manko dohnat. Poslední jmenovaný a nadále i nejproduktivnější hráč ligy následně rozhodl nájezdy.

Do úzkých se hned v první periodě dostal i druhý z lídrů. Mělník ve Vlašimi nastartovala až kontaktní branka těsně před první pauzou. Navrátilec z marodky Šípek ve druhé části zavelel k jedenáctému vítězství v řadě, to ještě zkomplikoval špatný vstup Junioru do třetí části. Rytířům stačila na jejich obrat necelá minuta. Šípek ale dokonaným hattrickem poslal zápas do prodloužení, v němž hosty rozjásal Havel.

Dvě branky k dobru měli také Slánští, povzbuzení minulým ziskem po delší době, v Kolíně se ale proti Žabonosům nakonec rozšíření stále velmi chudého konta nekonalo. Domácí na přelomu druhé a třetí části srovnali a ve zbylém čase i rozhodli ve svůj prospěch. Smolný byl pro hosty především první inkasovaný gól, který přišel pouhých šest vteřin před druhou sirénou.

Až pátým střeleckým úspěchem definitivně vyzrála na třikrát úspěšně dotahujícího soupeře z Velkých Popovic domácí Čáslav. Autorem vítězné trefy necelých šest minut před koncem byl v utkání dvougólový Jan Sladký. Trenér letců po druhé domácí výhře v sezoně chválil hráče za výkon a „morálku“, díky které proti kozlům potvrdili dvoubodovou výhru z Černošic.

Šestnácté kolo soutěže je na programu 8. a 9. ledna.

Vlašim – Mělník 5:6 P (2:1, 1:3, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Matějka (Kucharčík), 13. Holeš (Bílek, Burda), 33. Herwig (Fiala), 41. Matějka (Kucharčík, Soukup), 41. Kočí – 19. Šubrt (Vernek, Havel), 28. Šípek, 31. Vernek (Cafourek), 35. Šípek (Stinka, Chvátal), 54. Šípek (Chvátal), 61. Havel (Vernek, Cafourek). Vyloučení: 12:10. Využití: 1:3. Diváci: 295.



Ml. Boleslav B – Žebrák 13:2 (4:0, 4:0, 5:2)

Branky a nahrávky: 4. M. Mareš (Tregl), 5. Zvolenský, 16. Rudolph (Rovný, T. Kadeřábek), 20. Čermák (J. Kadeřábek, Tregl), 23. M. Mareš (Tregl), 24. T. Kadeřábek (Rudolph, J. Kadeřábek), 31. Moucha (Zvolenský), 32. Rovný (Bartoš, T. Kadeřábek), 41. Tregl (M. Mareš), 41. Rudolph (T. Kadeřábek), 46. M. Mareš, 50. Bartoš (Zvolenský, Moucha), 59. Hochman (Kadeřábek T.) – 42. Arnošt (Bakule), 51. Stloukal (Bakule). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 70.



Poděbrady – Králův Dvůr 8:3 (4:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Rindoš (Kejdana), 3. Kejdana (Bartoň, Rindoš), 6. Rindoš (Kejdana), 12. Mrkus, 24. Rindoš (Kejdana), 34. Karoch (Rindoš), 37. Kejdana (Rindoš), 55. Kejdana (Čapek, Rindoš) – 22. Petrus, 29. Petrus, 41 Slabý. Vyloučení: 6:6. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.



Kutná Hora – Kralupy 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 55. Kadlec – 7. Bradáček (Štibran, Řehák), 9. Hampl (Husarik, Soukup), 15. Příhoda (Kaprál, Brandejský), 22. Řehák (Bradáček, J. Verbík), 32. Kučera (Štibran, Hájek), 55. Soukup (Hampl, Husarik). Vyloučení: 3:2. Bez využití.



Čáslav – Velké Popovice 6:4 (0:0, 2:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 23. Rytnauer (Křišťan, Barbora), 34. Sladký, 42. Ježek (Šlejtr), 48. Tomek (Ježek), 55. Sladký (Navrátil), 58. Barbora (Křišťan) – 36. A. Mareček, 39. Vacek (Formánek), 48. A. Mareček (Bícha, Culka), 50. Bícha (A. Mareček, Culka). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 250.



Kolín B – Rakovník 5:4 SN (1:4, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Kozák (Malý), 35. Malý (Kadlec, Martínek), 41. Kozák (Martínek, Malý), 48. Kozák (Hanzl, Křeček), rozhodující SN Martínek – 1. Ságner (Kos), 5. Hegenbart (Kounovský, Zíka), 14. Let (Drda, Vlk), 20. Nekvinda (Hegenbart, Vyskočil). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.



Benešov – Černošice 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Kaňka (Kižlin), 5. Procházka (Dušek), 13. Rittig (Starec, Kaňka) – 18. J. Loskot (M. Loskot), 18. Krudenc (Hofmeister), 43. Hofmeister (Jobek, Krudenc), 52. Staněk (Hofmeister, Jobek), 54. Šalamoun. Vyloučení: 10:8. Bez využití.



Žabonosy – Slaný 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 36. Hlaveš (Kedršt, Procházka), 40. Mejzr (Kubát, Pýcha), 41. Kedršt (Procházka, Hutla), 45. Kunášek, 49. Mejrz (Kubát) – 14. Neiss, 34. Sekerka (Ujfaluši), 49. Ujfaluši (Sekerka). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.