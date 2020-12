Kozlové trkali. Hlavně v první třetině. Draci odjeli pokořeni

Předvedli třetinu z říše snů. Alespoň co se týče produktivity. Po dvaceti minutách vedli o čtyři branky a to byl rozhodující úder. Chtěli konečně bodovat, to se jim podařilo na sto procent. Hokejisté Kolína vyhráli v dalším zápase Chance ligy na svém ledě nad šumperskými Draky rozdílem tří gólů 7:4.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Po dvou těsných porážkách na moravských kluzištích (v Porubě 2:3 a v Havířově 3:4) zabrali a získali tři body. Kozlové si vytvořili rozhodující náskok už v první dvacetiminutovce. To vedli čtyřbrankovým rozdílem. Nikdo už nepochyboval, že mají vyhráno. Jenže hosté se nechtěli vzdát lacino. Ve druhé třetině byli díky dvěma trefám ve hře. Jenže nespali ani kolínští střelci a Drakům vzali opět vítr z plachet. Mašín a Král navýšili náskok domácích opět na čtyři góly. Šumperk se ještě jednou nadechl dvěma góly, poslední slovo si ale vzal Jankovský a to Kozlům bohatě stačilo. Adam Číž: Děčín na nás neměl. V útoku se nám náramně dařilo Přečíst článek › „Sice jsme první třetinu vyhráli čtyři nula, ale pozor! Mohli jsme po třech minutách také tři nula prohrávat. Nehráli jsme dobře, ale máme body a to je důležité,“ ulevil si po utkání trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. „S naší hrou jsem byl tentokrát nespokojený, ale dozadu hrál soupeř špatně stejně jako my. Byli jsme lepší v proměňování šancí a to nakonec rozhodlo,“ bral trochu utrápené vítězství kolínský kormidelník. Branky a nahrávky: 4. Kukla (Z. Král), 5. Petržilka (Síla, Pýcha), 12. Jankovský (Šafránek), 18. Stehlík (Zdeněk, Š. Lukeš), 35. Mašín (Semirád, Němec), 35. Z. Král (Jankovský, Šafránek), 54. Jankovský (Šafránek, Z. Král) – 22. Tadeáš Král (Gewiese), 32. Baláž (Jaroš, Kabelka), 39. Jaroš (Ševčík, Milfait), 46. Tadeáš Král (Jaroš, Věntus). Třetiny: 4:0, 2:3, 1:1. SC Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Zdeněk, Váchal, Pýcha – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, Stehlík – Síla, Petržilka, Semirád – R. Martínek, Němec, Mašín – Štohanzl.