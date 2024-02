SK Sršni Kutná Hora – HC Hvězda Praha 3:2sn (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0) Branky a nahrávky: 37. Jelínek (Beran, Jiráň), 52. Švejda (Beran, Jiráň), rozh. náj. Švejda – 13. Veverka, 58. Velas (Čmejla). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Rozhodčí: Kubeš – Tasch, Procházka.

SK Sršni Kutná Hora – HC Hvězda Praha 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 60. J. Kadlec (Jiráň, Jelínek) – 16. Veverka (Procházka, Cvikl), 35. Klement (Velas, Veverka), 46. Procházka (Velas, Klement). Vyloučení: 5:8. Využití: 0:1. Rozhodčí: Hruška – Kálal, Karda.

Série mezi Kutnou Horou a Hvězdou Praha jako jediná dospěla až do rozhodujícího třetího duelu. Hvězda ovládla první zápas na svém ledě 6:1, na půdě soupeře se ale musela smířit s porážkou po nájezdech. Pražany poslal do vedení Ondřej Veverka, v prostřední části ale srovnal domácí Matouš Jelínek. Ve třetím dějství si domácí uzmuli vedení pro sebe, když se v přesilové hře trefil Pavel Švejda, soupeř ale ještě stihl srovnat z hole Benjamína Velase. V nájezdech už se po desetiminutovém prodloužení trefovali jen domácí – ten rozhodující zapsal opět Švejda.

Dojít tak muselo až na třetí zápas, který se hrál opět v Kutné Hoře. Hvězda tentokrát začala znovu výborně a odskočila do vedení zásluhou Ondřeje Veverky. V prostředním dějství navýšil rozdíl Marek Klement a ve třetí části přidal třetí branku Lukáš Procházka. Sršni dlouho jen marně hledali recept na brankáře Vojtěcha Vokatého, kterého překonali až v poslední minutě. Porážku mírnil Jiří Kadlec. Pražané i tak mohli slavit postup do dalšího kola play-off.

V něm vyzvou Čáslav, která ovládla základní část. První zápas v hlavním městě se odehraje v úterý 20. února od 18:45, poté se série přesune na led Čáslavi. Tam se bude hrát v pátek a případně i v neděli.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): „Série byla vyrovnaná, třetí zápas byl dlouho na vážkách, ale pak se soupeři po naší drobné chybě podařilo dát na 0:1. Pak jsme měli možnost vyrovnat, ale nevyužili jsme dvouminutovou přesilovku pět na tři. Vzápětí ji dostal soupeř, využil ji, odskočil na 0:2 a pak už to bylo hodně těžké. Hvězda je tým, který hraje play-off pravidelně, pro nás je to nové. Hráli jsme teprve pátý zápas play-off, co jsem tady. Loni jsme vypadli 0:2, letos 1:2. Je to zase o kousíček lepší, ale nepodařilo se nám postoupit. Série byla těžká a vyrovnaná, byly to týmy ze středu tabulky, takže jsem to tak předpokládal.“

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): „Na první zápas v Praze jsme se připravili strašně dobře, do utkání jsme vlétli dobře a hosty jsme překvapili. V celém zápase jsme byli lepší a výsledek odpovídal tomu, co se odehrávalo na ledě. Šli jsme zaslouženě do vedení 1:0 v sérii.“

„Ve druhém zápase se to zase otočilo, domácí nás přitlačili při hře 5 na 5, byli nepříjemnější, hráli hodně do brány a vyhrávali osobní souboje. My sice vedli 1:0, ale domácí pak srovnali z přesilové hry. Ve třetí třetině na nás domácí vlétli a po zásluze dali další gól. Potom mohli odskočit, trefili tyčku. My vyrovnali na 2:2 a šlo se do desetiminutového prodloužení. To byl jediný moment v zápase, kdy jsme byli lepší než domácí. Byli jsme hodně na kotouči, měli jsme i víc šancí, ale neproměnili jsme je. V penaltách byli domácí šťastnější.“

„Do třetího zápasu jsme šli se strašným odhodláním uspět. Byli jsme motivovaní, že poprvé v dějinách klubu můžeme postoupit mezi osm nejlepších, což je obrovská vizitka, protože kraj je rok od roku lepší. S tím jsme do toho šli. Měli jsme víc síly, víc nám šly nohy, což bylo důležité. Strašně důležitá byla první branka, kterou jsme dali, pak bylo nejdůležitější, že jsme přestáli dvouminutové oslabení ve třech. Skvěle jsme bránili, blokovali, hráli jsme na krev, což byl klíč k úspěchu. Ve druhé třetině byla hra opět trpělivá, nebylo tam tolik šancí. Rozhodla pak naše přesilovka pět na tři, kterou jsme skvěle zužitkovali. Ve třetí třetině to domácí museli otevřít, my jsme to využili při jednom přečíslení tři na dva. Pak jsme věděli, že už to asi uhrajeme, protože domácí v průběhu zápasu opravdu mnoho šancí neměli. V závěru v přesilovce jen trefili odražený kotouč na 3:1. Myslím ale, že vyhrálo lepší mužstvo, byli jsme připravenější a víc jsme chtěli. Skvělá práce celého týmu.“

„Klíčem celé série byl náš gólman, který chytal skvěle. Měl obrovskou formu, podržel nás i ve třetím zápase, v oslabeních byl famózní, což byl klíč k úspěchu. Pak to byla odhodlanost celého týmu. Jsme rádi, že jsme postoupili a těšíme se na sérii s Čáslaví.“