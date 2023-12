HK Lev Slaný – HC Rakovník 3:4pp (1:1, 2:2, 0:0 – 0:1) Branky a nahrávky: 15. Vodička (Ujfaluši, Sekerka), 24. Šimáček (Rendla, Melichna), 26. Rendla (Šimáček, Melichna) – 13. Kos (Bulva), 28. Kounovský (Hulcr, Havlůj), 32. Bulva (Kos, Ságner), 65. Benda. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Rozhodčí: Jaška – P. Karda, Z. Karda.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V sobotním odpoledni zavítal na slánský led vedoucí tým naší skupiny krajské ligy. Byli jsme si vědomi toho, že nás čeká velmi náročné utkání. Den před utkáním jsme museli nahradit jednoho obránce základní sestavy juniorem a to samé nás čekalo s dalším obráncem ještě v sobotu dopoledne. Narychlo povolaní junioři se soupeře nezalekli a oba podali velmi dobrý výkon. To samé musím říct o gólmanovi, který byl svým výkonem opět oporou týmu. Utkání samotné bylo vyrovnané, o čemž svědčí i výsledky jednotlivých třetin. V té první se hosté dostali do vedení a my jsme srovnávali. Ve druhé třetině se nám povedlo jít do dvougólového trháku, ale soupeř vyrovnal. Třetí třetina skončila bez branek. Oba týmy mohly utkání rozhodnout ve svůj prospěch v základní hrací době. Šance byly na obou stranách, ale oba brankáři byli proti. Prodloužení rozhodla naše chyba při rozehrávce pouhých 38 sekund před koncem. Z posledního letošního domácího utkání jsme tedy získali bohužel jenom jeden bod. Věřím, že předvedená hra se našim fanouškům musela líbit. Tímto bych chtěl všechny naše hráče za výkon v utkání pochválit.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas jsme začali jako obvykle celkem dobře, měli jsme vyložené šance, ale bohužel jsme je nedali. Naopak se střelecky prosadilo Slaný a dostalo se do vedení. Hráče cením o to víc, že jsme za stavu 1:3 zápas vyrovnali. Myslím, že i zaslouženě. Nakonec jsme ukázali trošku větší herní zkušenost a zápas jsme v prodloužení vyhráli.