Žabonosy – Vlašim B 4:3

„Byl to zajímavý zápas se šťastným koncem pro nás,“ radoval se manažer Žabonos Jiří Honz. „Kluci hráli zodpovědně, bylo to jiné než konec v Čáslavi minulý týden. Rozhodující bylo, že když soupeř vyrovnal, dokázali jsme hned odskočit. Ale nejdůležitější byla naše zodpovědná hra. Byl to vyrovnaný zápas, kdy jsme na konci měli štěstí. My jsme více chtěli, což poznamenal i hostující trenér,“ přidal Honz.

Branky a nahrávky: 3. Smejkal (Pospíšil), 31. Poljanyčka (Hrachovec, Kubát), 43. Poljanyčka (Hrachovec, Kubát), 60. Pospíšil (Poljanyčka, Mejzr) – 10. Herwig (Vondráček, Pessr), 42. Kronus (Kočí), 57. Florián (Polesný). Třetiny: 1:1, 1:0, 2:2.

Žabonosy: Křivánek - Březka, Kunášek, Hlaveš, Pomichálek, Křeček, Minář - Čtvrtečka, Kubát, Kubišta, Černý, Mejzr, Smejkal, Charvát, Poljanyčka, Pospíšil, Hrachovec.

Poděbrady – Čáslav 3:0

„Kluky jsem po zápase pochválil. Utkání odmakali, plnili pokyny a za mě jsme zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si trenér poděbradského týmu Michal Dobroň. „Rozhodující bylo, že nikdo z hráčů nic nevypustil a hráli jsme tak, jak jsme měli a jak jsme si řekli před zápasem,“ přidal kouč Poděbrad.

„Do utkání jsme vstoupili katastrofálně, chyběl nám pohyb, domácí nás předčili v agresivitě a hned v první minutě jsme inkasovali. Celá první třetina od nás byla špatná. V přestávce jsme si něco řekli a druhá část byla o malinko lepší, měli jsme i šance, ty jsme ale neproměnili. Poděbrady daly z ojedinělého protiútoku třetí gól a tím rozhodly. Nám nevyšel hlavně vstup do utkání, musíme nastupovat úplně jinak. Spokojeni rozhodně být nemůžeme. Příště už snad nastoupíme v lepší sestavě a bude to o něčem jiném. Pro nás to byla správná facka,“ uvedl k utkání čáslavský kormidelník Aleš Kraučuk.

Branky a nahrávky: 1. Kubát (Nápravník), 12. Krejsa (Kejdana, Bouřil), 26. Lederer (Kubát, Nápravník). Třetiny: 2:0, 1:0, 0:0.

Poděbrady: Hermann - Vošta, Kosinka, Krejsa, Sladký, Bartoň, Chytil, Červeňák - Zámečník, Nápravník, Plaček, Mrkus, Kubát, Tománek, Bouřil, Lederer, Milaniak, Kejdana.

Čáslav: Zelenka - Janata, Adam, Kutlvašr, Grauer - Bandy, Hyšpler, Sladký, Semirád, Zelený, Ježek, Krpata, Kundrát, Kapec, Florian, Martínek.

Benátky B – Kutná Hora 0:3

„První třetina byla vyrovnaná, i když my jsme měli možná opticky malinko navrch. Dobře jsme bruslili a trpělivě jsme hráli i ve druhé části. Dali jsme první branku a od toho se všechno vyvíjelo. Poté jsme přidali druhou branku a utkání jsme drželi pevně ve své moci. Snažili jsme se dobře bránit, aby se soupeř nedotáhl a náš výkon jsme korunovali třetím gólem. Zaslouženě jsme vyhráli, měli jsme dobrý pohyb, celý tým podal disciplinovaný výkon a gólman udržel nulu,“ pochvaloval si trenér kutnohorského týmu Radek Smitka.

Branky a nahrávky: 25. Tvrdík (Jiráň, Häusler), 36. Spitzer (Dytrych), 44. Beran. Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1.

Kutná Hora: Jelínek - Havelka, Skokan, Bašus, Häusler, Havránek, Zvěřina - Jiráň, Tvrdík, Spitzer, Novotný, Plíhal, Jindra, Dytrych, Hobza, Kadlec, Svoboda, Beran.