Pokud by výkonný výbor Králův návrh schválil, znamenalo by to zapovězení jakýchkoliv dvoustranných akcí v podobě přípravných utkání s Ruskem ve všech mládežnických kategoriích či v kategorii žen, je ale zřejmé, že celá problematika zasáhne i do podoby větších (vícestranných) akcí, jako jsou turnaje EHT, ale i seniorské mistrovství světa v květnu ve Finsku či na srpen přeložený světový šampionát juniorů v Kanadě.

Jedním z opatření týkajících se nejbližšího programu národního týmu by mělo být i zamezení účasti sborné na Českých hokejových hrách, jimž je vymezeno období mezi 28. dubnem a 1. květnem. Turnajů seriálu se stabilně účastní mužstva ČR, Švédska, Finska a právě Ruska. "Je pravděpodobné, že jakožto pořadatel toho turnaje ruský tým vůbec nepozveme," řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Podobná je situace také v případě dvacítky, v jejímž programu figuruje v polovině dubna turnaj pěti zemí v Chomutově. Také tam se původně počítalo s účastí ruského výběru.

Otazníky nad účasti Ruska na MS

"Výkonný výbor ČSLH agresi Ruska na Ukrajině jednoznačně odsoudil a považuje ji za nepřípustné porušení zásad mírového soužití, mezinárodního práva a vztahů mezi zeměmi," uvedl svaz.

Podle Králova názoru by součástí aktivit, které ve vztahu k ruské agresi uplatňuje mezinárodní společenství, měl být i koordinovaný postup národních svazů a mezinárodních sportovních federací včetně Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Rada IIHF svolaná ze stejného důvodu bude zasedat v pondělí v pozdějším odpoledni. "S ohledem na to, že IIHF má za povinnost pečovat o všechny účastníky svých turnajů, Rada IIHF přezkoumává a zvažuje důsledky tohoto konfliktu na naše akce," uvedla federace na svém webu.

Je proto zatím mnoho otazníků ohledně účasti na MS ve Finsku nejen v případě Ruska, ale dost možná i Běloruska. Podle Ukrajinců běloruský diktátor Alexandr Lukašenko napomáhá invazi umožněním útoků z běloruského území.

Právě Bělorusko má být jedním ze soupeřů Čechů ve skupině B mistrovství světa v Tampere vedle USA, Švédska, Finska, Lotyšska, Norska a Velké Británie. Rusové patří mezi osmičku týmů skupiny A v Helsinkách.