Kutnohorští hokejisté v sobotu odehráli další mistrovské utkání, tentokrát na domácím ledě přivítali soupeře z Rakovníka. Domácí po první třetině drželi vedení 3:2, ve druhém dějství se hrálo nerozhodně 2:2. Ve třetí části utkání si připsali jedinou branku hosté, následovalo tedy prodloužení, kde branka nepadla, a následně nájezdy, které vyšly lépe hostům.

Prvenství z Gripen Cupu si odvezli hokejisté z Mělníka. | Foto: Richard Karban

Do vedení šli hosté po brance Michala Ambroze z jedenácté minuty. Druhou branku rakovnických hokejistů vstřelil Vladimír Macháček po asistenci Matěje Kose ve dvanácté minutě. Domácí dali první branku až v patnácté minutě, Jan Tvrdík přihrál Matoušovi Jelínkovi, který snížil na 1:2. Vyrovnávací branku dal v devatenácté minutě Daniel Chmelař, asistenci zaznamenal Petr Javůrek. Do vedení šli kutnohorští hokejisté ve dvacáté minutě, když čtyřicet vteřin před konce třetiny vsítil puk do brány Dominik Jiráň po přihrávce Matouše Jelínka.