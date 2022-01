Utkání rozhodně moc krásy nepobralo. Spíše naopak – byl to boj. To také dokumentoval průběh hry v první třetině, kdy nepadla ani jedna branka. Pak dali sršni dva góly a byli na koni. Ke konci třetiny je přibrzdili domácí kontaktním gólem, ale hosté opět kontrovali v závěrečné třetině. Žebrák se ještě jednou dostal na dostřel jediné branky, jenže Havránek svou druhou trefou v zápase pojistil vítězství hostí.

Pro čáslavské mladíky byla příprava s Kosmonosy divizní maturitou

Kutná Hora hrála jen se dvanácti hráči, pak se navíc zranil Chmelař a tak sršni bojovali v jedenácti. „Chmelař byl otřesený, měli jsme podezření na zlomený nos, ale zlomené to snad nemá. Dohrávali jsme na dvě pětky, bylo nás málo,“ hořekoval po zápase kutnohorský trenér Stanislav Bednář.

„V zápase jsme asi jen splnili povinnost. To za prvé. A za druhé jsme hráli v hrozném prostředí, led byl špatný a ani se nedivím, že tam občas někdo body ztratí. Byl to spíše boj něž nějaký hokej. My jsme to ale ubojovali, nějak jsme to ukopali. Takové zápasy se ale jinak hrát nedají,“ zhodnotil vítězný duel Stanislav Bednář.

Branky a nahrávky: 38. Mareš (Vitásek, Arnošt), 51. Belda – 29. Havránek (Švejda), 35. Beran (Tvrdík, Švejda), 41. Bašus (Kadlec), 58. Havránek (Jiráň). Třetiny: 0:0, 1:2, 1:2.