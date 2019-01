Kutná Hora – Hráč se jménem Plachý je pro kutnohorské hokejisty postrachem. V neděli je porazil žďárský Jiří, tentokrát pelhřimovský Tomáš, který rozhodl utkání 20. kola II. ligy dvakrát proměněným nájezdem.

Stadion Kutná Hora – Spartak Pelhřimov 3:4sn (1:0,2:3,0:0 – 1:2)

Vstup do utkání měli domácí skvělý. Po 104 vteřinách vypálil od modré Veselý a jeho střelu dorazil bekhendem Petr Králíček za Dolejšova záda – 1:0. Branka zápasu pomohla. Hrálo se rychle z jedné strany na druhou a převahu si díky dvou vyloučením domácích začali tvořit Pelhřimovští. V 7. minutě dostal přihrávku mezi kruhy hostující Plach, ale Kalousek včas zaklapl betony. Na konci té samé minuty to zkoušel nad rameno Dolejše domácí Procházka, ale neuspěl.

Při druhé přesilovce Spartaku v utkání napadalo dobře Murasova lajna a sám jmenovaný ve velké šance přestřelil hostující „klec“. Největší šanci první třetiny měl ale pelhřimovský Hrbatý, na kterého zývala odkrytá Kalouskova brána, jenže domácí brankář se skvěle přemístil a puk vyrazil.

Na začátku druhé třetiny dohrávali Sršni přesilovku, v níž pálil z dorážky těsně vedle Pelán. Krátce po jejím skončení ale dostal pěknou přihrávku od Hadravy pelhřimovský Jiří Kubát a pěknou střelou pod břevno vyrovnal. Jenže z tohoto stavu se Spartak radoval jen 13 vteřin, pak prošla střela Roberta Bláhy za záda Dolejše a Stadion znovu vedl – 2:1. Za další minutu mohlo být znovu srovnáno, to by však Suk musel střílet jinam, než do hrudi Kalouska.

Ve 25. minutě fauloval hostující Tecl a následnou přesilovku využil po 11 vteřinách Pavel Beránek, který tečoval utaženou střelu Kadlece – 3:1. Domácí ale nemohli být dlouho v klidu, protože za další minutu zase snížil po přihrávce Hadravy Jiří Kubát a snížil znovu na rozdíl jedné branky – 3:2. Ve 28. minutě napřáhl od modré hostující Roháčik, Kalousek střelu neviděl, ale stihnul vystrčit pravý beton.

V závěru druhé části krásně předložil Pelán puk před bránu Beránkovi, ale ten nedokázal najít místo, kudy by propasíroval kotouč za Dolejše. Nakonec to byli Pelhřimovští, kteří uzavřeli střelecký účet druhé třetiny, když si ve 39. minutě vzal puk Tomáš Plachý a i přes faul Fejgl vstřelil krásný gól mezi nohy Kalouska – 3:3.

Třetí třetina byla ve znamení přesilových her. Rozhodčí Würtherle si zasedl na domácího Králíčka a vyloučil ho čtyřikrát za sebou. Ve 49. minutě byli za potyčku vyloučeni do konce zápasu domácí Kraučuk a hostující Suk, který si navíc za protesty ještě odnesl trest ve hře. Vzápětí šel na trestnou i pelhřimovský Tecl za napadení, ale Sršni dlouhou početní převahu pěti proti třem nevyužili. A tak se šlo do prodloužení.

Po 35 vteřinách prodloužení unikal po přihrávce Beránka domácí Vylíčil, byl za hákován Fibikarem a sudí nařídil trestné střílení. Faulovaný hráč ale neproměnil. V 62. minutě se rozjel Sršeň Procházka na Dolejše, ale při zakončení už neměl dost sil. V 65. minutě končila přesilovka hostí a dorážku Roháčika do prázdné brány vyrazil ležící Kalousek!

Zápas rozhodly až trestné nájezdy. Ve třetí sérii proměnil domácí Beránek a hostující Plachý, který potvrdil dva body pro hosty gólem i ve čtvrté sérii.

Branky a nahrávky: 2. Králíček (Veselý), 22. Bláha (Procházka), 25. Beránek 5/4 (Kadlec, Pelán) – 22. Kubát (Hadrava, Plch), 26. Kubát (Hadrava, Šustr), 39. Plachý (Hrbatý), 65. rozh. nájezd Plachý. Rozhodčí: Würtherle. Vyloučení: 8:6. Navíc: Kraučuk 5 min. – Suk 5 min. + TH. Využití: 1:0. Diváci: 201.



Kutná Hora: Kalousek – Kadlec, Fejgl, Nakládal, Janata, Procházka, Veselý Rejzek – Prachař, Beránek, Pelán – Vylíčil, Muras, Křišťan – Kraučuk, Bláha, Králíček. (Linhart, Uhlíř, Tvrdík) Trenér Karel Dvořák. Pelhřimov: Dolejš – Rašner, Fibikar, Roháčik, Plch, Šustr, Beneš, Zítka – Tecl, Plachý, Hrbatý – Hadrava, Suk, Kubát – Dostál, Votápek, Barták. (Čekal) Trenér Aleš Kučera.