Hostující Čtvrtečka načal gólový účet utkání, jenže pak dali tři branky v řadě domácí. Každý jejich gól padl v jiné třetině. To ale jen tak nechtěly nechat Žabonosy, které prohrávaly už o dvě branky. Hrachovec snížil a dvě minuty před koncem srovnal Zemánek. Následné prodloužení rozhodl těsně před jeho koncem kutnohorský Beran.

F0TO: Čáslavského trenéra těšil skalp silného soka, mrzelo ho zranění Tomka

„Byla to bída. Vedli jsme pět minut před koncem o dva góly a nakonec to došlo do prodloužení. Udělali jsme chyby, děláme úplně nehokejové věci. A pořád se to opakuje,“ byl zklamaný trenér Kutné Hory Stanislav Bednář. „My se pak porážíme sami. Kluci bojují, snaží se, dřou, ale pak si to takhle pokazíme. Je také fakt, že jsme neproměnili dost šancí. A pak jsme přestali hrát, soupeř snížil, chytil se a vyrovnal,“ truchlil Bednář.

Hora tak míří do baráže, kde bude hrát o záchranu se Žabrákem.

Branky a nahrávky: 10. Dytrych (Beran), 25. Beran (Dytrych), 49. Tvrdík (Beran, Zvěřina), 65. Beran – 5. Čtvrtečka (Skokan), 54. Hrachovec, 58. Zemánek (Pýcha). Třetiny: 1:1, 1:0, 1:2.

Sršni Kutná Hora: D. Jelínek - Zvěřina, Švejda, Bašus, Chmelař, Havelka, - Havránek, Beran, Jiráň, Tvrdík, Socha, Dytrych, Kadlec, Sádlo, Klazar, M. Jelínek.

HC Žabonosy: Křivánek - Pomichálek, Pýcha, Skokan, Paroubek - Kubát, Hrachovec, Zemánek, Kedršt, Malina, Hutla, Čtvrtečka, Nekvasil, Kunášek, Honz, Smejkal, Mejzr.