Kutnou Horu čeká souboj posledních, Čáslav zase pátých celků

Jde do tuhého. Jen poslední čtyři kola zbývají do konce základní části hokejové Krajské ligy. Jenže tabulka je v důsledku neodehrání odložených zápasů neúplná. Některé celky budou mít co dělat, aby všechno stihly odehrát. To je i případ Čáslavi, která má odložené tři mače.

Z hokejového utkání Krajské ligy Kolín B - Kutná Hora | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

V dalším kole soutěže dojde na souboje týmů z obou skupin. Souboj Kutné Hory na ledě Žebráku bude duelem posledních týmů svých oddělení. Žebrák má na posledním místě skupiny Západ jen čtyři body, sršni zase uzavírají tabulku Východ. Na kontě mají deset bodů. Jejich vzájemný souboj začne v sobotu od 17:45 hodin. Příprava: Čáslav čeká divizní soupeř, Hora sok na soustředění Čáslavští Gripení „odletí“ v sobotu do Kralup nad Vltavou, tam půjde pro změnu o souboj týmů z pátých míst. Kralupy, které nehrály jedno utkání, mají dvaatřicet bodů, Čáslav jen osmnáct, ale odložené má tři utkání.