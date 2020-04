Byl to jeden z nejdojemnějších momentů v historii hokeje. 1612 zápasů čekal kanadský obránce Ray Bourque na to, aby mohl nad hlavu pozvednout Stanley cup, udělovaný každoročně nejlepšímu týmu Národní hokejové ligy. Bourque vysněné mety dosáhl v posledním zápase kariéry.

Slavný pohár, který spatřil světlo světa už kolem roku 1890, kdy si ho lord Stanley v Sheffieldu koupil jako punčovou mísu, vyhrálo také šestadvacet Čechů. Osm z nich pochází z Prahy či ze Středočeského kraje. A právě jim je věnován seriál Ledoví hrdinové. V předchozích dílech jsme představili příběhy Jiřího Hrdiny, Jaromíra Jágra, Jiřího Fischera a Františka Kaberleho. Dnes je na řadě druhý Kaberle - Tomáš. Právě on byl pátým Středočechem, který dokázal vyhrát play off nejlepší světové soutěže.

Když v roce 2006 vyhrál Stanley cup v dresu Caroliny František Kaberle, kroutil jeho bratr Tomáš v Torontu sedmou sezonu. Tady zkrátka jablko nepadlo daleko od stromu doslova. Mladší ze slavných bratrů prošel kladenskou mládeží a už v sezoně 1994/1995 poprvé nakoukl do české extraligy. O rok později přišel draft, na kterém po rakovnickém rodákovi sáhlo Toronto Maple Leafs, jedna z nejtradičnějších hokejových značek. Stalo se tak až v osmém kole, Tomáš Kaberle nebyl zrovna tím hráčem, kterého měli manažeři v popředí svých listů. Přednost před Kaberlem dostalo třeba deset jiných Čechů – Jaroslav Svejkovský, Pavel Skrbek, Marek Posmyk, Jan Bulis, Michal Rozsíval, Josef Straka, Petr Šachl, Michal Podolka, Pavel Kubina a Roman Pylner.

Po dalších dvou letech v dresu Kladna Tomáš Kaberle odešel do Toronta zkusit štěstí. V první sezoně v kanadském velkoklubu nasbíral 71 startů (4+21), v dalších dvou nevynechal jediné utkání. V Torontu se postupně stával nejvytěžovanějším hráčem, ne náhodou se mu přezdívalo „mistr přihrávky“. Těch gólových zapsal v NHL přes 500. Během výluky hrál „Kabelka“ za mateřské Kladno, po ní přidal pět plných ročníků v Torontu. Vysněný scénář, dalo by se říct. Jen ten Stanley cup chyběl.

Tomáš Kaberle se nakonec dočkal. Byť s trochu jiným scénářem, než jaký by si přáli fanoušci Toronta. Během dvanácté sezony v dresu Maple Leafs byl totiž Kaberle vytrejdován do Bostonu, který právě v té sezoně dosáhl na Stanley cup. Na triumfu měl lví podíl, svými zkušenostmi zapadl do medvědí skládačky skvěle. V play off zapsal jedenáct asistencí a jen čtyři minuty strávil na trestné lavici. Tomáš tak napodobil svého bratra, i on má jméno na nejslavnější hokejové trofeji. Z Čechů se tehdy radoval i David Krejčí. Ten dokonce vyhrál kanadské bodování celého play off.

Stanley cup vzal Tomáš Kaberle do Velké Dobré a Kladensko mělo další možnost hostit pohár pro vítěze NHL. Bylo to potřetí. Kromě roku 2006, kdy triumfoval František Kaberle, se tak totiž stalo i v roce 2008, kdy ho dostal na půl dne skaut Vladimír Havlůj. Ten hájil zájmy Detroitu Red Wings, který v témže roce došel až na vrchol. Detroit vyznává politiku, že Stanleyův pohár mají v držení nejen hráči, kteří jej získali na ledě, ale i širší okruh lidí podílejících se na chodu organizace. Tedy i skauti. Ti mají nárok mít Stanley Cup půl dne.

Ve službách Bostonu ale Tomáš Kaberle nevydržel dlouho, po mistrovské sezoně se stěhoval znovu, do Caroliny. Následovalo angažmá v Montrealu, Kaberle tak jako jeden z mála prubl působení ve dvou nejkonkurenčnějších klubech NHL. V závěru kariéry se vrátil do Kladna, během sezony 2015/2016 oblékal dres Komety Brno. Pak skončil definitivně. Nenápadně. Stejně jako jeho bratr. Tomáš Kaberle je přitom legendou Toronta, nechybí mu ani titul mistra světa z Vídně či olympijský bronz z Turína. Na reprezentaci nezanevřel ani po generační výměně. S podceňovaným týmem vyrazil v roce 2006 na světový šampionát do Lotyšska. Bylo z toho stříbro. Tenhle životopis patří do výkladní skříně českého hokeje!