Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého hokeje (Český svaz ledního hokeje z. s.), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje značky CCM.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Jakuba Kuzďase (773 132 740) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. Zároveň sledujte aktuální protiepidemická opatření a přijďte na akci vybaveni v souladu s platnými nařízeními.

Příští týden budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Kluby Sršni Kutná Hora a HC Čáslav pořádají ve spolupráci s Českým hokejem na svých zimních stadionech akci v rámci Týdne hokeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.