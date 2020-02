Před zahájením druhé třetiny sobotního zápasu Krajské ligy Středočeského kraje mezi hokejisty Kutné Hory a Kolína B připravilo vedení Sršňů slavností poděkování člověku, který je s kutnohorským hokejem spojený téměř 60 let. V letošním roce oslaví svoje významné životní jubileum 80 let Jiří Kopecký.

Jiří Kopecký (druhý zprava) dostal od vedení klubu a kapitána SK Sršni Kutná Hora dres s číslem 80. | Foto: Zdeněk Jelínek

Tohoto velmi aktivního člověka nezná každý jménem, ale většina rodičů s malými dětmi v Kutné Hoře ví, že to je právě on, kdo učí jejich děti prvním krokům na bruslích. Tuto činnost dělá už dlouhou řadu let a rukama mu za tu dobu prošly stovky dětí, i jejich rodičů.