Kutná Hora - Zápas dvou týmů z konce tabulky čekal kutnohorské hokejisty první neděli letošního roku. Sršni zdolali před vánocemi silné Černošice, ale na mužstvo Mladé Boleslavi nestačili a prohráli 2:6.

Obě mužstva střídavě ohrožovala bránu soupeře, v domácí obraně však byly vidět stále častěji díry, kterými se dostával soupeř až před bránu. David Jelínek ale kryl všechny jejich pokusy. Hra plynula bez častého přerušování a první vyloučení přinesla až vysoká hůl boleslavského Bílka. Kombinace během ní se Sršňům příliš nepovedla, Jan Tvrdík ale získal puk, poslal do brejku Berana a ten střelou nad beton Vícha poslal Sršně do vedení. Ovšem odpověď hostů přišla za necelou minutu, při rozehrávce na kruhu ve vlastní třetině minul Vaněk puk, Protivný ho sebral a po blafáku na gólmana vyrovnal. O čtyři minuty později Boleslavští zásluhou Trégla získali vedení na svou stranu. První třetina tak skončila 1:2.

Ve 23. minutě neuhlídala první domácí pětka opět Trégla, který gólem navýšil vedení bruslařů. Nedlouho potom měli hosté přesilovku, když Křeček vyhodil puk do hlediště a šel si odpykat dvouminutový trest. Domácí ale hru v oslabení bezpečně zvládli. I přes střelecký útlum Kutné Hory předvedl skvělou individuální akci Jan Tvrdík. Nejprve vybojoval puk ve středním pásmu, aby ho hned vzal a překonal Vícha a snížil na 2:3. Herně se domácí ve druhé části trochu uklidnili, bylo to však na úkor četnosti střelby. Opět neproměnili několik vyložených šancí a s velmi dobře hrajícím soupeřem ztráceli spousty sil.

Za stavu 2:3 nastoupili Kutnohorští do třetí části a hned v úvodu měla zejména první pětka několik vyložených šancí. Beran a zejména Dytrych však nenašli recept na doražení puku z brankoviště do brány. Odpověď hostů přišla ve 44. minutě, soupeř přehrál domácí druhou pětku a Kysela navýšil na 2:4. Několik našich střel z větší vzdálenosti nedělalo Boleslavi vážnější problémy. Zasahovat musela také zdravotnice, když na ledě zůstal ležet domácí Jiráň. Krátce po tomto incidentu zvýšili hosté na 3:5 a dvě minuty na to přidali šestou branku.

„Trochu jsme podcenili začátek, i když jsme vedli, soupeř byl výborný. Boleslav nás přehrála, nám se moc nedařilo, byli jsme na tom hůř technicky i hokejově,“ neměl z výsledku radost kutnohorský trenér Stanislav Bednář.

Další zápas odehrají kutnohorští hokejisté na ledě HC Benešov v sobotu 12. ledna od 17:00 hodin.

Kutná Hora – Mladá Boleslav B 2:6

Branky Kutné Hory: Beran, Jan Tvrdík.

Kutná Hora: D. Jelínek, Pekař - Chmelař, Grauer, Pavel Švejda, Křeček, Siváček, Vaněk, Havelka

Beran, Rudolfský, Dytrych, M. Jelínek, Jiráň, Jan Tvrdík, M. Šváb, Jiří Tvrdík, Sádlo. Trenér Stanislav Bednář.