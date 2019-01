Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Zajímavé utkání nabídl v pátek kutnohorský zimní stadion, na kterém přivítal domácí tým kanadského soupeře, Whitby Wildcats. Setkání ročníků 2002 až 2004 skončilo lépe pro hosty, kteří v poslední minutě upravili stav na konečných 2:3.

První velkou šanci měli domácí, ale brance zabránila branková konstrukce, ani samostatný únik v deváté minutě nepřinesl Kutné Hoře vedení. Další šanci měli o šest minut opět domácí, ale kutnohorský útočník pálil z dobré pozice i za pomoci teče obránce nad bránu. První třetina tak skončila bez branek.

Branky přinesla až druhá třetina utkání. V šesté minutě se dostal domácí hráč do samostatného průniku, který se mu podařilo zakončit brankou, ta byla napoprvé neuznána, ale po konzultaci rozhodčí gól uznali. O dvanáct minut později přišlo vyrovnání hostů, kteří využili přesilovou hru. Druhé dějství skončilo za stavu 1:1.

Třetí třetina začala brankou domácích, kteří si tak vzali zpět vedení. Hosté ale o pár minut opět změnili stav utkání díky vyrovnání. V dalších minutách se na ledě událo několik potyček, které začaly díky roztržce mezi rozhodčím a hostujícím hráčem. Zanedlouho poté se dostali do neshody hráči obou mužstev a hra byla opět přerušena. Když se začalo znovu hrát, měli domácí několik přesilovek pět na tři, které ale nedokázali využít, hosté naopak využívali z chyb domácích a několikrát zahrozili. Nakonec dali poslední branku utkání kanadští hosté, kteří tak necelou minutu před koncem rozhodli o vítězi.

„Myslím si, že kluci odehráli dobré utkání, předvedli slušný výkon. V takových výkonech bychom podle mě měli pokračovat, protože kanadský soupeř byl kvalitní. Zahráli jsme si pěkný hokej, to je to hlavní,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Jaroslav Kubelka.

„Byl to velmi dobrý zápas, týmy na tom byly hodně podobně, co se hry týče. Jak už to ale bývá, jeden tým musel nakonec vyhrát. Výsledek je dobrý, podařilo se nám dát branku chvíli před koncem utkání. Trochu mě mrzí výkon rozhodčího a jeho udělování trestů, ale i přes to bylo utkání velmi dobré, mužstva hrála férově. Bylo skvělé tu být,“ zhodnotil utkání Mike Moore, který zařizoval cestu kanadského týmu do Kutné Hory.

Kutná Hora – Whitby Wildcats 2:3

Kutná Hora: Červinka, Koleček – Kubelka, Hnilička, Kvapil, Macháčková, Vrabec, Zvěřina – Klazar, Hudec, Mikeška, Hobza, Secký, Mašín, Pokorný, Trnka, Březina, Hynek. Trenér Jaroslav Kubelka.

Whitby Wildcats: Bath, Clayton, Deline, D’Silva, Giacalone, Guest, Kelly, Mackenzie-Ede, Manners, McCutcheon, Nyrhila, Pile, Pineau, Robertson, Sfetikos, Smail, Stevens. Trenér Johnny Sfetikos.