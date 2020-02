Sršni začali dobře. První založení akce soupeře první pětka dobře napadala a už po 14 sekundách se dostal Javůrek do brejku, který zabrzdil až Martínek v bráně hostí těsně před brankovou čarou. Vzápětí se dařilo i druhé pětce a po finální nahrávce Švejdy se prosadil nejmladší člen týmu Tobiáš Klazar, který poslal Sršně do vedení. Kolín se ale nenechal zastrašit a za minutu bylo srovnáno. V 17. minutě byl vyloučen za sekání kolínský Ježek a první pětka napravila svoje zaváhání z inkasovaného gólu. Beran nabil na modrou ostrostřelci Málkovi, jehož střelu ještě Martínek vyrazil, ale na dobré postavení a rychlou reakci Javůrka už nestačil.

Náskok dával Sršňům mírnou naději na uklidnění hry do druhé třetiny hry. Ten jim chvíli vydržel, přesto nebyl nekonečný. Za několik minut chtěl gólman David Jelínek rozehrát puk zpoza brány, bohužel k němu rychle přistoupil Želizňak a získaný puk zasunul do prázdné brány - 2:2. I přes tyto, a několik dalších, zbytečných chyb byli Sršni aktivní v útočné činnosti, vědomi si nutnosti získání bodů. Dobrý krok tímto směrem udělala druhá pětka při hře pět na pět ve 37. minutě. Jan Tvrdík chvíli čekal s nahrávkou od pravého mantinelu, pak si vybral Matouše Jelínka mezi kruhy. Ten se s pukem otáčel, střela neměla dostatečnou razanci ani směr, k puku se ale dostal sjíždějící Klazar a zakončením do prázdné brány opět vrátil Sršňům vedení – 3:2.

Během prvního střídání první pětky se vrátil na střídačku Málek s bolavým zraněním na noze. A v tom následném ho pomstil tím nejlepším způsobem. Nikoliv nesmyslným oplácením, ale gólem. Sršni hráli přesilovku, když viděl Klazar hluboko sjíždějícího Málka, poslal mu puk, na který kolínský Martínek neměl šanci dosáhnout – 4:2. Junior Klazar si připsal ke dvěma gólům ještě asistenci.

V 54. minutě byl vyloučen Matouš Jelínek za sekání a Kolín trestal. Po sevření domácí čtveřice v obranném pásmu pomalu „dotahoval smyčku“ a v závěru akce předvedl Jiří Kadlec st. svůj velký přehled ve hře. Neunáhlil se střelou, byť stál u pravé tyčky brány domácích, ale krátkou žabičkou do brankoviště dal vyniknout Peškovi, který měl celou bránu odkrytou – 4:3. Do konce třetiny hrály oba týmy opatrně a bez faulů, přesto jsme viděli několik šancí na obou stranách, ale gól už nepadl.

„Vítězství je cenné. Z naší strany se hrál hodně nervózní hokej. Utkání bylo hodně bojovné, ale bruslivé. Zřejmě rozhodl gól na čtyři-dva. Pak jsme byli zbytečně vyloučení a dostali jsme třetí gól. Zbytek zápasu jsme už kontrolovali. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli,“ oddychl si kutnohorský trenér Stanislav Bednář. Na jeho hráčích ležela psychická deka z důležitosti zápasu. „Věděli jsme, že musíme vyhrát. Více možností už moc nemáme.“

Poslední zápas základní části letošní sezony odehrají Sršni v neděli 23. února od 17 hodin na čáslavském zimním stadionu. „Čeká nás těžké utkání, ale budeme bojovat do poslední vteřiny. V naší soutěži se může stát všechno. Nemůžeme spoléhat na žádný výsledek.“

To však ještě trenér Bednář nevěděl, že Čáslav vyhrála v neděli na ledě Žabonos 5:1 a zajistila tak svému soupeři poslední – osmé – místo ve východní tabulce. Kutnohorští tak zakončí sezonu v neděli, jelikož na Žabonosy mají pětibodový náskok. Poprvé v historii od postupu do této soutěže tak nebudou bojovat o záchranu.

SK Sršni Kutná Hora – SC Kolín B 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Branky a nahrávky: 2. Klazar (Švejda), 18. Javůrek (Málek, Beran), 37. Klazar (M. Jelínek), 43. Málek (Klazar) - 3. Sladký (Pešek), 26. Želizňak, 55. Pešek (Kadlec). Kutná Hora: D. Jelínek (Pekař) - Chmelař, Málek, Švejda, Bašus, Grauer, Havelka - Javůrek, Beran, Dytrych, M. Jelínek, Klazar, Tvrdík Jan, Siváček, Tvrdík Jiří, Plíhal, Sádlo. Trenér: Stanislav Bednář.

Zdeněk Jelínek, Michal Pavlík