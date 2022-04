Před pár dny jste s českou reprezentací do osmnácti let vyhrály prestižní mezinárodní turnaj Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) ve Vuokatti. Jaké jste zažívala po vítězství pocity?

Euforii a neskutečnou radost s týmem.

Finále rozhodovaly až samostatné nájezdy, v nich jste porazily Švédky. Jak moc jste to prožívala a jaké to byly nervy?

Tak určitě to byly obrovské nervy. Už jen z toho důvodu, že jsme věděly, že stojíme proti velice silným soupeřkám, ale zároveň jsem věřila našemu týmu, že dokážeme porazit kohokoliv.

Co se vám honilo hlavou těsně po finálovém vítězství?

Nejdříve jsem si to neuvědomovala, ale i tak to byl dle mého nejlepší pocit, co člověk může zažít.

A co pak na stupních vítězů při české hymně?

Medaile nám byly předávány hned na ledě a já měla tu čest jako kapitánka předat a pogratulovat všem hráčkám našeho týmu.

Čáslavský Adam Ronovský vybral z hattricku druhý gól. Byl nůžkami

Vy jste kapitánkou družstva. Cítila jste na sobě velkou zodpovědnost?

Určitě tam byla velká zodpovědnost. Ale holky mi to hodně usnadnily. Byly prostě skvělé.

Co vám na úspěch s reprezentací říkali vaši nejbližší a kamarádi?

Zápasy sledovali a povzbuzovali mě na dálku. Hned po zápase se Švédskem jsem obdržela plno zpráv s gratulací a sdílenou radostí.

S hokejem jste začínala v Kutné Hoře, kde hrajete dodnes. Jak jste se k hokeji dostala? Kdo vás k němu přivedl?

Nadále hraji s klukama za tým SK Sršni Kutná Hora. K hokeji mě přivedl můj brácha s rodiči, kteří hokejem žijí.

Zkoušela jste také jiné sporty, nebo vám na startu učaroval právě hokej?

Já jsem už jako malá chtěla hrát hokej, ale také jsem k tomu dělala spoustu dalších sportů - plavání, gymnastiku a do poslední chvíle atletiku.

Hokej je spíše chlapecká a mužská záležitost. Potkáváte se často s tímto názorem?

Měla jsem to štěstí, že v mém klubu kluci a trenéři holky berou a jsme skvělá parta. I když u některých soupeřů jsem se s tímto názorem setkala.

S kým si o hokeji nejčastěji povídáte a od koho dostáváte nejvíce rad?

Nejčastěji si o hokeji povídám s rodiči, ale rady dostávám od trenérů.

Nedávno se uskutečnila olympiáda, kde poprvé startovaly české hokejistky. Sledovala jste jejich zápasy?

Jak s holkama ze třídy, tak i s učiteli jsme olympiádu sledovali a fandili holkám v Pekingu.

Máte nebo měla jste nějaký hokejový vzor?

Samozřejmě každý má nějaký ten svůj hokejový vzor. Pro mě to byl už od malička můj bratr, nyní je to i Alena Mills s Plekancem.

Studujete v Čáslavi pedagogické lyceum. Jak těžké je skloubit hokej a studium?

Díky tomu, že mi škola umožnila individuální studijní plán, tak se to dá skloubit.

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

V nejbližší době je to nominace na mistrovství světa, které se bude konat v červnu ve Wisconsinu.

Natálie BRICHOVÁ

Bydliště: Nové Dvory

Narozena: 1. února 2005

Studuje: Pedagogické lyceum v Čáslavi

Znamení: Vodnář

Záliby: kromě sportu asi jako každá sedmnáctiletá holka

Oblíbené jídlo: čína

Oblíbené pití: ledový čaj

Oblíbený film: Five Feet Apart

Oblíbená hudba: pop music