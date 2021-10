Kutná Hora – Čáslav 1:3

„Nehráli jsme vůbec dobře. měli jsme sice také šance, ale nic jsme neproměnili. Na začátku druhé třetiny jsme sice vyrovnali, ale další branky jsme se nedočkali. Ve třetí třetině jsme vlezli na led a udělali jsme fatální chybu. Pak jsme se zbláznili a dostali jsme třetí gól. Od nás to bylo špatné utkání,“ sportovně přiznal trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář. „Nedá se nic dělat,“ dodal jedním dechem.

„Určitě jsme sehráli mnohem lepší utkání než v sobotu. Náš výkon byl zcela odlišný,“ uvedl po vítězném utkání kouč čáslavského týmu Ladislav Rytnauer. „Kutná Hora celkem tlačila a po dvou třetinách byl stav nerozhodný jedna jedna. My jsme dali druhou branku zkraje třetí třetiny, hned z prvního střídání. A to asi rozhodlo. Pak jsme si to pohlídali. Jsme moc spokojeni, že máme první tři body,“ oddechl si Rytnauer. „Na šance jsme byli lepší než náš soupeř, měli jsme několik loženek. Ale soupeři výborně zachytal gólman, s tím jsme si často nedokázali poradit. Jinak jsme ale spokojeni s tím, že jsme vyhráli,“ dodal kouč Čáslavi.

Branky a nahrávky: 29. Beran (SN) – 15. Svoboda (Barbora), 41. Pipek (Krpata, Tomek), 45. Muras (Barbora)- Třetiny: 0:1, 1:0, 0:2.

Kutná Hora: D. Jelínek – Rudolfský, Mikeška, Chmelař, Beran, Dytrych – Pav. Švejda, Bašus, Klazar, M. Jelínek, J. Tvrdík – Havelka, Petr Švejda, Socha, Plíhal, Zvěřina – Kadlec, Havránek.

Čáslav: M. Svoboda – Bílek, Kulhánek, Krpata, T. Pipek, Tomek – Janata, Grauer, Křišťan, Ježek, Navrátil – L. Svoboda, Šlejtr, L. Muras, Barbora.