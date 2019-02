Dobrou šanci měl Beran, ale puk za domácího brankáře Vicha neposlal. Na druhé straně se ukázal Tomáš Pipek, toho ale vychytal kutnohorský David jelínek. První branku dali překvapivě hosté, když se po přihrávce Rudolfského prosadil Vojtěch Dytrych. Domácí ale vyrovnali stav utkání ještě během první třetiny, napodruhé už Tomáš Pipek Davida Jelínka překonal. To byla poslední branka v první třetině, která skončila nerozhodně 1:1.

Pět minut po začátku druhé třetiny odskočili hosté z Kutné Hory opět o jednu branku. Prosadil se Jan Tvrdík. I přes snahu domácích o vyrovnání se opět prosadili Kutnohorští. Tentokrát se prosadil Švejda, který využil přihrávku od Křečka.

Domácí snížili pět minut před koncem třetí třetiny, když se i přes nesouhlas hostů prosadil Kraučuk, který naskočil na led jako šestý hráč místo brankáře. Za necelé dvě minuty se domácí opět prosadili, tentokrát při vlastním oslabení, branku dával opět Tomáš Pipek.

V prodloužení se prosadil Matouš Jelínek, který po obehrání brankáře zakončoval do odkryté brány. Kutná Hora tak zvítězila 4:3 po prodloužení.

„Dostali jsme první branku, do konce třetiny jsme ale dokázali vyrovnat stav utkání, což bylo důležitá, mohlo nás to uklidnit. Bohužel nám moc nevyšla druhá třetina, ve které jsme inkasovali dvě branky a do třetí třetiny jsme šli se ztrátou. Nakonec se nám ale podařilo srovnat na 3:3, v prodloužení jsme ale dostali poslední branku utkání. Bylo to klasické derby, přišla pěkná návštěva, za což bychom chtěli divákům poděkovat. Musím ale říct, že jsme nebyli v optimální formě, nehráli jsme svůj hokej, nemohli jsme se do toho dostat. Posledních deset minut třetí třetiny zápas gradoval, fanoušci nás motivovali, nechtěli jsme to zabalit. Povedlo, se nám vyrovnat, to je pozitivní, protože jsme to nezabalili. Jinak tam ale od nás bylo hodně nepřesností, jestli to bylo nervozitou, nevím, ale spíš ne. Máme docela zkušený tým, takže by se s tím kluci měli vyrovnat, každopádně jsme nebyli v úplné pohodě,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Tomáš Topol.

„Bylo to docela slušné utkání, hrálo se rychle a důrazně. My jsme více bruslili, soupeř hrál zase více zkušeně. Nejdříve jsme měli vedení, pak jsme ale párkrát chybovali, a dostali jsme branku, která možná nemusela platit, těžko říct. V závěru utkání jsme dotáhli zápas do úspěšného konce za dva body. Čáslav má velice zkušené a kvalitní mužstvo, byl to boj, shodli jsme se, že to bylo dobré utkání,“ byl s výsledkem utkání spokojený Stanislav Bednář, trenér kutnohorských hokejistů.

Poslední utkání základní části krajské ligy odehrají čáslavští hokejisté na ledě velkých Popovic. Utkání se odehraje v sobotu 16. února od 18 hodin. Sršni sehrají poslední utkání základní části na domácím ledě. Do Kutné Hory zavítají hokejisté Poděbrad. Utkání se odehraje v neděli 17. února od 17.30 hodin.

Čáslav – Kutná Hora 3:4 po prodloužení, branky: 16., 57. T. Pipek, 55. Kraučuk - 10. Dytrych, 25. Jan Tvrdík, 44. Švejda, 61. M. Jelínek.