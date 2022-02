V první periodě hostující hokejisté dvakrát dotahovali. Stav byl tedy po dvaceti minutách nerozhodný. Naděje na bodový zisk se smrkla na minimum v prostřední třetině, kdy vyšla Čáslav střelecky naprázdno a sama dvakrát inkasovala. Jenže svěřenci trenéra Rytnauera utkání nezabalili a rozhodující úder si schovali na poslední část. V ní nejprve srovnali po gólech Borovského a Ježka a navrch přidali další dva vítězné zásahy. Mezi střelce se zapsali Šlejtr a Tomek. Cenné vítězství pro hostující barvy.

„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, ale výborně dopadl. My jsme prohrávali po dvou třetinách o dvě branky, ale hryzli jsme se a skóre jsme otočili. Kluci fakt zabrali a výsledek se dostavil,“ těšilo čáslavského kormidelníka Ladislava Rytnauera. „Je to pro nás hodně důležité vítězství, hraje se o každý bod, který může rozhodovat. Díky těmto třem bodům jsme právě Vlašim v tabulce předskočili Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ byl spokojený kouč vítězů.

Poslední dva zápasy hraje Čáslav doma. Ve čtvrtek od 18 hodin dohrávku se Žabonosy a v neděli od 17 hodin s Poděbrady. „Jde o další důležité zápasy. Chceme zvládnout Žabonosy, které jsou těsně za námi, a urvat všechny body. Chceme vyhrát, abychom se dostali do play off. To je vrchol sezony a když se to nepoveden, není to ono,“ dodal Rytnauer.

Branky a asistence: 5. Kočí (Matějka, Jerman), 11. Bílek (Holeš, Burda), 23. Herwig (Kucharčík), 33. Burda (Matějka, Holeš) - 9. Borovanský (Krpata), 13. Hejný (Barbora), 46. Borovanský (Grauer, Sladký), 51. Ježek (Blažek), 58. Šlejtr (Tomek), 60. Tomek. Třetiny: 2:2, 2:0, 0:4.