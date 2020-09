Domácí rozhodně nic nepodcenili, naopak Sršni se rozkoukávali velmi pomalu. Na začátku 2. minuty je měl probrat alespoň gól Krpaty, ale nestalo se tak. Gripeni měli jednoznačně navrch, a byli to oni, kdo hru tvořil a vytvářel si šance. Jednu z nich využil Navrátil v 7. minutě a v končící osmé přidal Sladký už třetí gól. Sršni se ještě nedostali do zápasu a už prohrávali o tři góly. Zanedlouho měli Čáslavští další šanci, tentokrát ale minuli prázdnou bránu. Snad až po tomto okamžiku byli na ledě více vidět i Sršni, šance ale nebyly dost důrazné na překonání Nováka v domácí bráně. Překonat ho dokázal až junior Mikeška, který získal puk ve středním pásmu, ujel domácí obraně a blafákem snížil na 1:3 dvě minuty před koncem třetiny.

Druhá třetina byla podobná té první, podobný byl i výsledek. Domácí měli pořád navrch. Gólově se v této třetině prosadila jen Čáslav, opět třikrát. Čtvrtý gól domácích přidal Tomáš Pipek, pátým a šestým zkompletoval hattrick Navrátil. Sršni se nejen gólově neprosadili, ale při jednom ze zákroků se zranil gólman Pekař.



Do třetí třetiny vstupovaly týmy za vysokého skóre 6:1, v bráně Sršňů vystřídal zraněného Pekaře Jakub Kočí. Nejen skóre, ale zejména herní výkon byly na straně domácích. První gól ve třetí části, ale padl do čáslavské sítě. Kapitán Pavel Švejda vystřelil z kruhu a Dytrych tečoval za Novákova záda. Radost ale netrvala dlouho. Za půl minuty dal sedmý gól Ježek, v 52. minutě přidal osmý, a dvacet sekund na to dal svůj druhý gól Tomáš Pipek. Když začali skandovat domácí fanoušci „deset, deset“, předvedla první pětka Sršňů pěknou akci, kterou zakončil svým druhým gólem mladý Mikeška. Když chyběly do konce základní hrací doby dvě minuty, akci na jeden dotek předvedl druhý kutnohorský útok. Nahrávkou našel Socha Jana Tvrdíka, ten dával mezi kruhy na Matouše Jelínka, který prostřelil Nováka mezi betony. Posledním gólem zápasu tak korigoval výsledek na konečných 9:4.

Potenciál, který má čáslavské mužstvo, rozvinulo v tomto zápase naplno. Předváděli skvělý hokej od první minuty do šedesáté. Disciplinovanost obou týmů dokládá i počet vyloučených. Tři na straně domácích, dva na straně Sršňů. Sestava Sršňů nebyla kompletní, nicméně zejména v první třetině jim více než hráči chybělo nasazení, rychlost, přesnost.

Čáslav – Kutná Hora 9:4 (3:1, 3:0, 3:3)



Branky a nahrávky: 2. Krpata (T. Pipek, Lang), 7. Navrátil (M. Pipek), 8. Kulhánek (T. Pipek, Krpata), 26. T. Pipek (Sladký, Krpata), 28. Navrátil (Špelda), 32. Navrátil (M. Pipek, Bílek), 48. Ježek (Špelda, Janata), 52. Ježek (Křišťan, Bílek), 53. T. Pipek (Lang, Sladký) – 18. Mikeška, 48. Dytrych (Pav. Švejda), 55. D. Jiráň (Dytrych, Mikeška), 59. M. Jelínek (Jan Tvrdík, Socha).

Čáslav: Novák – Janata, Špelda, Ježek, Křišťan, Kraučuk – Lang, Kulhánek, Krpata, T. Pipek, Sladký – Bílek, Kůrka, M. Pipek, Barbora, Navrátil. Trenér Ladislav Rytnauer.

Kutná Hora: Pekař – Havelka, Chmelař, Mikeška, D. Jiráň, Dytrych – Pavel Švejda, Bašus, Sádlo, Jiří Tvrdík, Petr Švejda – Kopecký, Socha, M. Jelínek, Jan Tvrdík. Trenér Stanislav Bednář.

Zdeněk Jelínek