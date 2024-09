Kutná Hora – Benešov 6:5

Domácí hokejisté začali více než dobře, už v první minutě se trefil Jiráň. Hosté srovnali, to se opakovalo i po trefě Häuslera ve druhé třetině. Kutná Hora pak ale přidala tři góly za sebou a vypadalo to na pohodovou výhru. Jenže chyba lávky. Hosté poté dvakrát snížili na rozdíl jediného gólu, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

„Velice těžké utkání,“ ulevil si nový kouč Kutné Hory Radek Smitka. „Když se ale nakonec vyhraje, tak je to vždycky dobré. A také je moc důležitý vstup do sezony. Navíc je první kolo zrádné,“ uvědomoval si kouč vítězného celku. „Po první třetině byl stav vyrovnaný, ve druhé jsme soupeři odskočili, ale on stále bojoval a nesložil zbraně, chtěl s výsledkem něco udělat. Dobré bylo, že jsme za stavu pět čtyři přidali gól. Oni ještě jednou snížili, ale závěr jsme odehráli dobře. Celý tým zaslouží pochvalu za to, že jsme to dovedli do vítězného konce. V utkání to bylo jako na houpačce, chvíli jsme byli nahoře, pak zase dole. Nepustili jsme ale zápas do prodloužení, i když to bylo strašně těžké,“ dodal Radek Smitka po své premiéře na lavičce domácího mužstva.

Branky a nahrávky: 1. Jiráň (Havránek), 21. Häusler (Svoboda), 26. Jiráň, 29. Spitzer (Havránek), 32. Häusler (Dytrych), 51. Novotný (Jindra) – 13. Růzha (Háva), 24. Starec (Dušek, Zderadička), 38. Dušek (Zderadička, Procházka), 46. Holánek (Procházka), 58. Musil (Zderadička, Mareček). Třetiny: 1:1, 4:2, 1:2.

Kutná Hora: Jelínek - Havelka, Chmelař, Bašus, Havránek, Zvěřina, Häusler - Dytrych, Tvrdík, Hobza, Novotný, Spitzer, Kadlec, Plíhal, Jindra, Jiráň, Svoboda, Beran.