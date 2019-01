Kutná Hora - Asistent trenéra Jiří Mlika hodnotil hru kladně, jak taky jinak. Navíc bude muset zaplatit do hráčské kasy, protože jeho syn Radek Mlika vstřelil svůj první gól za A–tým!

Z utkání krajského hokejového přeboru Sršni - Králův Dvůr. | Foto: DENÍK/Jakub Geier

„Soupeř přijel s deseti hráči, proto jsme měli představu, že budou jen bránit, ale opak byl pravdou,“ zamyslel se asistent trenéra Sršňů Jiří Mlika. „Od začátku se snažili hrát hokej. I když jsme dostali prvního góla, tak jsme věděli, že nám soupeř nemůže dlouho odolávat,“ zdůraznil Mlika a navázal: „Vstřelili jsme branky, které nás uklidnily. Hráli jsme to, co jsme potřebovali a dnes nám vycházely i pěkné akce.“

První branku v dresu Sršňů zaznamenal i syn Radek Mlika. „Mám radost, že se trefil. Určitě ale za něj budu platit,“ smál se šťastný otec.

Co čekat od Rakovníka? „My si věříme a rozhodně jsme těmi všemi vítězstvími nezpychli a jdeme si pořád za svým,“ uzavřel Jiří Mlika.

Při druhém startu si, ještě junior, Radek Mlika připsal premiérovou trefu za A-tým. „Po celé utkání byla jasná převaha na naší straně, i když v úvodu to bylo trochu vyrovnané, ale pak už to šlo hladce,“ vrátil se k samotnému zápasu mladý střelec, který popsal situaci při svém prvním gólu: „Pavel Prachař mi to nahrál dozadu, puk jsem si zastavil a „golfákem“ jsem poslal puk do brány.“ Na kolik by se dala tato branka vyčíslit? „Ještě nevím, kolik to bude stát, ale zřejmě to zaplatí táta!“ dodal Radek Mlika.

Michal Pavlík