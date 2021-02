V následujícím zápase s Litvínovem už jednou asistencí bodoval a naposledy si připsal 1+1 proti Českým Budějovicím. To vše po dvouměsíční pauze.

Pro Pavla Musila se stal osudným zápas 28. listopadu 2020, kdy Plzeň hostila Vítkovice. Kutnohorák stihl jednu gólovou asistenci, pak ho ale z utkání odvezla sanitka. „Moc o tom nesmíme mluvit,“ usmíval se. „Měl jsem zlomeninu v dolní části těla. Podstoupil jsem malý operativní zákrok. Po šesti týdnech jsem začal na ledě a po dvou měsících se vrátil do zápasu.“

Zpátky do hry se vrátil na ledě Mladé Boleslavi. Jak šikovný útočník snášel takovou nepříjemnou přestávku, obzvlášť v novém týmu, kde hraje od začátku stabilně v druhé pětce? „Bylo to těžké. Prognózy zranění naštěstí nebyly špatné. Zlomenina byla poměrně dobrá. Nešlo o těžký úraz. Věděl jsem, že budu dva měsíce mimo hru. Celkově byl poslední rok pro všechny náročný hlavně na psychiku, takže moje zranění bylo jen lehkým hřebíčkem,“ líčil Pavel Musil.

Jeho lajně prý nevyšel začátek sezony: „Výborně hrála plzeňská první lajna. Díky nim se nám úvod sezony povedl. Já jsem nepodával úplně dobré výkony. Naše pětka byla také u hodně inkasovaných branek. Pak přišla měsíční pauza kvůli koronaviru, kdy jsme trénovali i venku v Dobříši. Po pauze jsme do toho dostali, dařilo se mi i z osobního hlediska, ale následně přišlo zranění. S tím jsem se musel hlavně srovnat.“

Naposledy hrál Pavel Musil před reprezentační přestávkou minulou neděli a přispěl rozhodujícím gólem v prodloužení a asistencí. „Jsem hlavně rád, že mi drží zdraví. Osobně se zvedám, i když mezery ve svém výkonu vidím. Někdy si při střídání ulevím, protože ještě nejsem stoprocentně připravený. Při lehčím střídání si hlídám hru spíše nějakou chytrostí. Během reprezentační přestávky jsem mohl na ledě dohnat další tréninkové manko do zbytku sezony,“ těšilo hokejistu Plzně, který letos odehrál 19 zápasů, v nichž šestkrát skóroval a pětkrát asistoval.

Po přestupu do Plzně Musil tvrdil, že chce hrát v týmu, který má velké ambice, kde by mohl vyhrát extraligu. A vybral si dobře. Plzeň patří k lepším týmům tabulky. „Indiáni mé očekávání naplňují. V Plzni je hlad po úspěchu. Chtějí každý zápas vyhrát a když se něco nepovede, je to znát. I samotný tým a parta chce vyhrávat. Kabina má vítězného ducha,“ pochvaloval si Pavel Musil a zhodnotil progres konkurenční Mladé Boleslavi, ve které strávil mnoho sezon před odchodem do Olomouce: „Když jsem z Boleslavi odcházel, tak se tam vše měnilo k lepšímu. Přišel Vrbata s Nedorostem a rok předtím už s námi dohrávali sezonu trenéři Hořava, Rulík a Patera. Změna přicházela a bylo vidět, že chtějí pomýšlet na vyšší patra extraligy, což letos plně dokazují. Zažil jsem v klubu letní přípravu, tu mají velice kvalitní. Navíc mají mladý a pracovitý tým. Myslím, že Boleslav je černým koněm soutěže.“

Plzeň je na páté pozici, ale cílem je určitě dostat se před play off do první čtyřky, což by Západočechům zajistilo přímou účast ve čtvrtfinále. „Nikde jsme to veřejně neříkali, ale určitě chceme v první čtyřce být,“ zdůraznil Musil a odůvodnil svá slova: „Play off a předkolo samotné je nevyzpytatelné. Lepší je být rovnou ve čtvrtfinále. Výhoda domácího prostředí v tuhle chvíli není zase tak velká, ale pořád je lepší se vyspat ve své posteli. Akorát budou chybět diváci.“

„Hru bez diváků už tolik nevnímám,“ připustil Pavel Musil a vzpomněl si na loňské jaro: „S Olomoucí jsme hráli předkolo play off. Na první zápas jsme měli vyprodaný zimní stadion, hrálo se před perfektní kulisou a najednou druhý den byl lockdown. Rázem jsme hráli před prázdnou halou. Za mě to byl nejhorší hokejový zápas, co jsem zažil. Nebylo to jednoduché.“

Letošní sezona dokazuje, že zvyknout se dá na všechno. „V přípravě bylo tisíc lidí. Pak už nikdo. Ta hlava už to vnímá lépe. Každý se s tím nějak popere. Je to pořád smutné, ale nedá se nic dělat. Je takové období a všichni si přejeme, aby to co nejdříve skončilo. Hlavně bych si přál, aby mohly děti začít sportovat,“ vyslovil odchovanec Kolína. „Naše dcera je ještě malá, zatím nedělá kolektivní sport, ale chtěli bychom ji k něčemu podobnému vést. Podle mě to budou mít děti bez sportu mnohem těžší. O rodičích ani nemluvím.“

Spousty hokejistů od přípravky po juniory jsou témě rok bez možnosti hrát na ledě. To může hokeji způsobit jenom problémy. „Určitě nechci koronavirovou situaci zlehčovat, ale u dětí by se něco mělo dělat, aby mohly trénovat. Na hokej bude mít tak dlouhá pauza velký dopad. Děti jsou v tomto věku jako houba. Nasáknou toho do sebe co nejvíce. Nejen informace ve škole, ale i dovednosti ve sportu. Každý měsíc sportování nebo ledě je hrozně znát. Nejvíce se naučí. Všechno je to posouvá a formuje jim to i lidskou stránku.“