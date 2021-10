Kutná Hora – Junior Mělník 3:5

Zápas začal pro domácí slibně, Bašus otevřel skóre. Jenže v závěru úvodní třetiny přišel možná zlomový moment celého střetnutí. Hosté dvěma góly v rychlém sledu otočili skóre na svoji stranu. A zcela po nadějích bylo po druhé třetině, kdy domácí nedali ani jeden gól, naopak sami třikrát inkasovali. Vedení Mělníku navýšil ještě Havel. Pak se ke slovu dostali také Sršni, jenže branky Havránka a Sochy už nemohly na vítězství Junioru nic změnit.

„Čekal nás silný soupeř, nás bylo konečně aspoň patnáct. Vedli jsme a osmnáct minut jsme hráli velice dobře. Pak jsme udělali dvě laciné chyby a soupeř skóre otočil. Byl na koni a pak už byl lepší,“ přiznal trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář. „Dobře jsme odehráli první třetinu, ale pak už nám docházely síly. Nebyli jsme výbušní, špatně jsme napadali, schovávali jsme se a už to nebylo ono,“ řekl Bednář.

Ten potvrdil, že zlom nastal na konci první třetiny. „To je jasné. Dvě nesmyslné chyby nás položily,“ všiml si kouč Sršňů.

Vstup do sezony je pro Horu katastrofální. „Nejsme v psychické a hlavně fyzické kondici. Musíme zlepšit docházku, udělat něco, abychom mohli pořádně trénovat. Aby kluci mohli proti silnějším týmům žrát led. My to vydržíme patnáct minut, na víc nemáme,“ přiznal Stanislav Bednář.

Branky a nahrávky: 8. Bašus (Švejda), 45. Havránek, 57. Socha (Zvěřina, Beran) - 19. Šubrt (Havel), 20. Cicvárek (Šnajdr), 25. Stinka (Prejza, Šípek), 31. Šubrt (Pokorný, Litera), 35. Havel. Třetiny: 1:2, 0:3, 2:0.