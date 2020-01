Utkání osmnáctého kola Krajské hokejové ligy za sebou mají hokejisté kutnohorského klubu, kteří v sobotu vyrazili k venkovnímu utkání na půdu vedoucího celku tabulky z Poděbrad. Svěřencům Stanislava Bednáře utkání výsledkově hrubě nevyšlo, po první třetině prohrávali těsně 0:1, ve druhé části utkání ale inkasovali čtyři branky a prohrávali 0:5. V posledním dějství branka nepadla, Kutnohorští tak odjížděli bez vstřelené branky a s pěti inkasovanými.

Ilustrační foto hokej | Foto: Deník / Archiv

Do brány Kutné Hory se kvůli absenci brankářské jedničky Davida Jelínka postavil Tomáš Pekař, který dosud nasbíral 148 odehraných minut, a v Poděbradech se do kutnohorské brány postavil teprve počtvrté. Pekařovi kryl záda Jakub Kočí, který do utkání nezasáhl.