Nymburk - Jiří Mlika po vyhraném utkání II. ligy v Nymburce svěřence za výkon nechválil, ovšem bojovnost jim neupíral. Důležitým faktorem výhry Stadionu byl podle něj proměněný samostatný nájezd.

Z hokejového utkání Kutná Hora - Benešov. 10.1.2010 | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Žádný hokejový galavečer diváci v Nymburce neviděli, ovšem mnohdy krásný hokej k vítězství nestačí. Stadion urval tři body svou bojovností, což asistent kutnohorského trenéra Jiří Mlika ocenil: „Jsme rádi, že jsme získali tři body podruhé za sebou. Ovšem utkání bylo nevyrovnané, byly tam hluché pasáže a hokej nebyl k ničemu. Náš hlavní cíl však byl získat tři body a to se nám povedlo." Trenéra mrzely i zahozené šance. Rozhodující branku připisuje Hemskému. „Vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme více vyložených šancí, které jsme bohužel neproměnili, přesto rozhodující gól padl z penalty."

V utkání už nebyla hluchá celá třetina, nýbrž hlavně posledních pět minut první části a deset minut ve druhé. „Těch deset minut jsme hráli strašně. Zbytečně jsme vymýšleli a to nám nejde," uvedl Mlika. Nymburští hodně omladili kádr, může i to být rozhodující faktor při jejich špatném zakončování? Ta nezkušenost v koncovce byla znát hlavně za stavu 3:2 pro Kutnou Horu. „Může to tím být, ale na druhou stranu dneska opět výborně zachytal Tomáš Kalousek," odpověděl Mlika, který také zdůvodnil, proč dnes zůstal na střídačce obránce druhé pětky Veselý: „Petr Veselý už po několikáté nehrál dobře. V minulém zápase se nám jeho výkon nelíbil, proto jsme postavili Michala Rejzka."

Ani jednou v sezoně nedokázali Sršni vyhrát více jak dvakrát po sobě. V neděli proti Pelhřimovu ta šance ale je. „Pelhřimov v minulém kole prohrál o gól v Kolíně a my budeme chtít na poslední dva výsledky navázat a porazit je," dodal Jiří Mlika.

Zdroj: Michal Pavlík