Kutná Hora – Kolín B 4:6

Domácí prohrávali už o tři branky, ale dokázali se vzpamatovat a také vyrovnat. To se jim povedlo i po čtvrtém zásahu kolínské rezervy. Utkání nakonec rozluštili hosté, když dali pátou branku, na kterou už Kutná Hora odpověď nenašla. Kozlové pak pojistili výhru při power play.

„Ještě dvě minuty před koncem to bylo nerozhodně čtyři čtyři. Dokázali jsme se dostat z tříbrankového manka. Jenže pak jsme dostali rozhodující gól, jaký se nedává. Z brankové čáry bekhendem přes rameno gólmana. No a poslední gól byl do prázdné,“ vyprávěl po zápase trenér Kutné Hory Stanislav Bednář.

Přestože jeho tým prohrál, předvedl nejlepší výkon v sezoně. „S výkonem jsme spokojeni. Poprvé jsme byli kompletní, zrovna to ale bylo na první celek. Popasovali jsme se s tím výborně. Je to cesta, po které musíme jít, pak máme šanci. Musíme v tom pokračovat, aby to nebyl jeden výstřel, jak bývá zvykem. Byl to pohledný zápas, což uznal i soupeř. Takhle to má vypadat,“ řek Bednář.

Ten měl o motivaci navíc, v Kolíně dlouhá léta působil jako hráč i jako trenér. „Tak speciální to asi bylo. S některými kluky jsem ještě hrál, pak jsem v Kolíně dlouhá léta trénoval. Ale jak říkám, bylo to hlavně dobré utkání z obou stran. A k tomu přispěli i rozhodčí. Podali vynikající výkon, zápas řídili s citem, jak to má být. Byl jsem mile překvapen,“ dodal kutnohorský kormidelník.

Branky: 24. Málek (Dytrych, Beran), 34. Socha (Tvrdík), 39. Chmelař (Dytrych), 55. Tvrdík (Jelínek) - 3. Malý (Martínek, Sladký), 23. Želizňak (Martínek), 23. Martínek, 46. Pešek (Semirád, Kadlec), 57. Pešek (Semirád, Skokan), 60. Malý. Třetiny: 0:1, 3:2, 1:3.