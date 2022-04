Ladislav Zikmund

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo v Chomutově Pardubice. Ladislav ZikmundZdroj: Deník/Roman Dušek

Jeden z tahů v průběhu sezony, který se Rytířům náramně povedl! Kladno potřebovalo zlepšit produktivitu, proto sáhlo po osvědčeném jménu do Sparty. Opačným směrem putoval bývalý kladenský kapitán Jakub Strnad, specialista na oslabení. Oba týmy tak dostaly přesně to, co potřebovaly.

A vykoupení to bylo i pro Zikmunda. Osvědčený střelec, který se v kladenském dresu vypracoval až ke třiceti bodům v premiérové extraligové sezoně, se v hlavním městě nemohl výrazně prosadit. Nastupoval až ve čtvrtém útoku a v průměru odehrál za zápas jen necelých třináct minut. V první sezoně tak dosáhl na deset kanadských bodů a letos přidal dalších pět.

Po přestupu do známého prostředí ale rozkvetl. Na povel dostal coby centr druhou formaci, jeho icetime stoupl na 19 minut a ve třiatřiceti zápasech za Rytíře nastřádal 20 bodů za čtrnáct branek a šest asistencí.

V baráži pak Zikmund udržel průměr bodu na zápas, byť střelecky se prosadil jen dvakrát. Jak se po sérii ukázalo, limitoval ho zlomený palec, kvůli kterému nebylo vůbec jasné, jestli do baráže nastoupí. Hrál ale od začátku se speciální dlahou a výztuhou rukavice a týmu byl platný. Vedle gólů a bodů je totiž jeho velkou předností i to, že se umí soupeři dostat po kůži. Potvrdil to i tentokrát proti Jihlavě, právě Zikmundovi nemůžou jihlavští fanoušci často přijít na jméno.

Jaká bude další budoucnost brzy sedmadvacetiletého útočníka? „Sám nevím. Teď se musím dát dohromady sám, protože jsem po téhle sérii rozsekaný. Uvidíme,“ prohlásil Zikmund pro klubový web hned po pátém barážovém zápase.