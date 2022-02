Kutnohorští sršni v minulém kole zvítězili na ledě Žebráku a bodovat by mohli i v dalším zápase. Hrají totiž doma a navíc s týmem, který má méně bodů než oni. Kutná Hora je se třinácti body na posledním místě skupiny Východ, její soupeř hraje druhou skupinu a s devíti body je předposlední. Lvi ze Slaného nastoupí proti domácímu týmu v sobotu od 17.30 hodin.

To Čáslav bude hrát o den později, kdy změří své síly s celkem Žebrákuku. Také půjde o souboj dvou mužstev z jiných oddělení. Gripeni by to mohli mít ještě o poznání snazší. Mají v neúplné tabulce skupiny Východ osmnáct bodů a jsou na šestém místě, hokejisté Žebráku jsou poslední ve skupině Západ a mají jen čtyři body. Nedělní střetnutí bude mít na čáslavském zimním stadionu buly v 17 hodin.