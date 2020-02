Příbram odnesla Prospalovo řádění

I v pětačtyřiceti letech to na ledě pořád umí! Bývalý reprezentační útočník Václav Prospal to ukázal ve středečním utkání druhé hokejové ligy v barvách českobudějovického David Servisu. Poznala to Příbram, která se tak v probíhající sezoně ani na třetí pokus nedočkala na ledě Jihočechů vítězství. Tentokrát odjela domů s porážkou 2:4, na které se Prospal, jenž má na svém kontě přes tisíc zápasů v NHL, podílel třemi body.

Václav Prospal v dresu David servisu. | Foto: Deník/ Pavel Kortus