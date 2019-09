Hokejisté Kutné Hory odehráli v sobotu první domácí utkání v rámci letošní sezony krajské ligy, Sršni přivítali vlašimské Rytíře. Po první třetině prohrávali domácí 0:1, ve druhém dějství nedalo branku ani jedno mužstvo. Kutnohorským se podařilo vyrovnat ve třetí části utkání, a obrat dokonali v prodloužení, díky čemuž brali dva body.

Prvenství z Gripen Cupu si odvezli hokejisté z Mělníka. | Foto: Richard Karban

Čekání na branku ukončil ve dvanácté minutě hostující Herwig, který s pomocí Kucharčíka a Slaniny překonal domácího brankáře Pekaře. To byla jediná branka v první třetině, na druhý zásah se čekalo celou druhou třetinu, ale branku se nepodařilo dát ani jednomu mužstvu. To se povedlo až necelých pět minut před koncem utkání kutnohorskému Dytrychovi, který po asistenci Chmelaře vyrovnal na 1:1. Prodloužení přineslo gól naopak relativně rychle, když se po dvou minutách a devatenácti sekundách prosadil domácí Rudolfský a vystřelil tak Kutné Hoře dva body do tabulky, asistence si připsali Jiráň a Chmelař.