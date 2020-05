Jakub HAVLÍČEK

„Jestli bude opravdu Kolín spolupracovat s Hradcem Králové, tak se na tuto spolupráci těším. Bude to dobře pro obě strany. Já si pamatuji Kolín coby soupeře Hradce ještě z druhé ligy a spojitost obou klubů vidím i v kolínské ikoně Jiřím Kadlecovi… Každopádně ať se Kolínu daří a užije si to!“

Daniel BARAN

„To chci vidět, kolik lidí bude chodit na tým, který bude dostávat příděl a prohrávat o třídu. Radši hrát nižší ligu na špici, než ocas v lepší lize. Ani diváky nebude bavit dívat se, jak jejich tým prohrává. Naprostá hloupost.“

David SIROTEK

„Gratulace z Příbrami! Hodně štěstí v Chance lize, Kozlové!“

Zdeněk KRÁL

„19 týmů na první ligu je prostě hodně. Tím, že jdou 3 týmy z 2. ligy nahoru a žádný dolů, utrpí obě soutěže. Ještě můžou uzavřít extraligu a je vymalováno. Nejhorší je, že si ani jeden tým nevybojoval postup v play off.“

Dan KMOCH

„Pan starosta a prezident pan From? Klobouk dolů!“

Petr MICHÁLEK

„Kolín do první ligy! Velké poděkování patří skvělému vedení města a vedení SC Kolín. My fanoušci teď musíme podpořit Kolín tím, že nakoupíme permice a budeme chodit v co největším počtu! Ani jsem si nemyslel, že se toho dožiju.“

Jan CEMPER

„Borci! Děkuji moc vedení, že to vyjednalo. Byly to určitě týdny tvrdé práce. A díky samozřejmě městu, Draslovce, Koposu i všem drobným sponzorům.“

Petr NĚMEČEK

„1. liga v Kolíně, naprostá pecka. A soupeři se mají nač těšit. Takovou atmosféru jen tak nezažijí. Kozel bude sakra trkat. Díky!“

Tomáš ETTL

„Proč to nezkusit? A to jsem konkurenční Nymburák. Plácají se tam jiné týmy, Kadaň, Benátky či Sokolov."

Radim VESELÝ

„Vlak tam jede přímo, což je super, ale pokud to budou hrát s poloamatéry, tak to bude větší průšvih jak Kadaň a Sokolov dohromady.“

Dan KUBÍN

„K tomu nejde snad už nic dodat, svaz byl schopen zlikvidovat kvalitu 2. ligy a nyní likviduje i kvalitu Chance ligy. Divím se, že to Kolínu a dalším exdruholigovým týmům za to stojí. Jako jasné, je to velká příležitost, ale i kdyby hrálo dvanáct klubů play-off, dobrých sedm týmů nebude o nic hrát. Král a svaz si akorát získávají body do nové volby předsedy i za cenu, že to pohřbí kvalitu dvou profi lig.“

Martin ZOUBEK

„Sen se stává skutečností. 1. liga! Třeba přijede i Jarda.“

Miroslav KOLÁŘ

„Přeji vám vydařenou sezonu, snad budete silný soupeř a i další sezony budete ukazovat, že máte kvality na druhou nejvyšší soutěž. Gratulace z Poruby!“

Michael KAŠPAR, starosta města Kolín

„Přeji KOZLŮM v 1. lize štěstí, hodně puků v brankách soupeřů, mnoho věrných diváků a fair play v hledišti i na ledě! Jsem moc rád, že jsme mohli pomoci, další finanční pomoc budeme řešit. Přeji klubu, aby nadále fungoval pod stejně kvalitním a obětavým vedením.“