Kutná Hora Hokejisté TJ Sršni v dnešním utkání II. ligy hostí silného soupeře Spartak Pelhřimov. Co si o utkání myslí obránce Petr Veselý? Zápas začíná v 18 hodin na kutnohorském zimním stadionu.

II. liga: Kutná Hora - Trutnov, 25. září 2011. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Petře, v posledních dvou utkáních jste zabodovali. To se vám ještě v letošní sezoně nepovedlo, stoupá tedy výkonnost mužstva?

Doufám, že ano. Ty poslední dva zápasy jsme dokázali bodovat především díky bojovnosti. Nezabalili jsme to a chtěli jsme bodovat, hlavně s Chotěboří.

Co bylo příčinnou špatných výsledků Sršňů?

Hodně věcí. Chyby ve hře, hodně vyloučených, neplnění taktických věcí, nedávání gólů. My se na gól strašně nadřeme, nedáme ani vyložené šance.

Myslíte si, že má ještě mužstvo šanci na play off?

V první řadě musíme urvat nějaké body a odlepit se z posledního místa.

V Kutné Hoře jste od počátku II. ligy a ještě se nestalo, abyste prohráli s Kolínem tak vysoko. Jak jste porážku 0:7 kousal?

Nic příjemného to nebylo, přišlo se podívat hodně lidí a dostat doma sedmičku, to je blbý. Po čtvrtém gólu to byla křeč a trápení.

V období, kdy se celému týmu nevedlo, se nejvíce kritizovali obránci. Co byste řekl na vaši obhajobu a jak jste kritiku vnímal?

S klukama jsme se o tom trošku bavili, hlavně s Láďou Janatou, ten tady má velký „fan club“. Když těm obráncům nepomůžou útočníci, tak tady může hrát kdokoliv a bude to špatně. Obrana je o pěti lidech, co jsou na ledě a ne jen o dvou obráncích. Ono je to jednoduché říct: „Dostali jsme gól, může za to obrana.“ Ale ne vždycky je problém jen tam. Já se to snažím moc nevnímat, jinak bych se z toho za chvilku musel zbláznit.

Zatím máte sezonu bez kanadského bodu, kdy to hodláte prolomit?

Jo, tak to sám nevím, ale já sem nikdy neměl moc kanadských bodů, takže mě to zatím moc netrápí, až to přijde, tak to přijde.

Může to být třeba dnes. Hostíte Spartak Pelhřimov. Co se dá od soupeře očekávat? Jak byste charakterizoval jeho hru?

Myslím si, že na nás ze začátku vlétnou, jako u nich doma. Jsou hodně silní v útoku, hrají spolu dlouho a vědí o sobě skoro naslepo, hlavně Plachý s Hrbatým a Teclem.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat fanouškům Sršňů?

Díky těm, co se na nás chodí koukat a fandit.