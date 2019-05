„Vzpomněl jsem si, že máme v záloze tak velkého hráče. Gulaš v tandemu s Kovářem nám vylepší přesilovky, které nám proti Rusům nešly,“ hájil Říha své rozhodnutí povolat střelce z Plzně.

Nicméně připustil, že tenhle nápad je riskantní. Vždyť Gulaš zasáhl do zápasu naposledy 15. dubna. Navíc visí otazník nad tím, co jeho případné dopsání na soupisku udělá s hierarchií mužstva. To na šampionátu dosud šlapalo dobře.

„Kdyby Guli hrál, tým by parádně doplnil. Ostatní kluci jsou připraveni skvěle, ale on by nám přidal klid, jistotu a taky přehled,“ líčil stratég.

Reprezentační smolař

O hokejovém umu Gulaše nelze polemizovat. Jenže je to smolař, alespoň co se národního týmu týče. Čas letí a Gulašovi je nyní třiatřicet. Stále ideální stáří. Nicméně je pozoruhodné, že doposud nenastoupil do jediného zápasu na mistrovství světa. Jak je to možné?

Měl kopec smůly. Plzeňský kapitán figuroval na soupisce pro České hokejové hry, které byly generálkou na šampionát. Ale zasáhla vyšší moc. A Gulaš musel pozvánku odmítnout. „Měl jsem antibiotika. A navíc v play-off jsem nastoupil do náročných soubojů, takže jsem měl domlácené tělo. Do toho určitý věk,“ vysvětloval s těžkým srdcem absenci na hokejovém svátku v Brně.

Nyní je však fit. „Mohl říct, že nepřijede, ale dorazil, což dokládá to, že po zdravotní stránce je na tom dobře,“ sdělil Říha.

Chuť je obrovská

Gulaš už přímo v Bratislavě absolvoval dva tréninky na ledě. „Čekal jsem, že to bude horší. Ale trénink a zápas jsou úplně jiné věci. Ještě se párkrát sjedu na ledě, a pak uvidím, jak na tom budu,“ poznamenal českobudějovický rodák.

Stále věří snu, že si zahraje na mistrovství světa. „To je vidina, která mě žene dopředu. A osud mi ji připravil takhle. Na to, že cestu v nároďáku nemám jednoduchou, jsem zvyklý. Chuť je ale obrovská,“ dodal Gulaš.

Stále však zůstává mimo soupisku, stejně jako Radek Faksa. O jejich dopsání se rozhodne patrně dnes.

