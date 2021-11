Poděbrady – Čáslav 7:2

V úvodu utkání domácí soupeři nabídli tři přesilové hry, ale hosté je nedokázali využít. Pak začali úřadovat domácí hokejisté a do konce první třetiny udeřili hned třikrát.

Druhá třetina byla brankově vyrovnanější. Nejprve se prosadila poděbradská dvoje Tuma - Čapek, když druhý jmenovaný využil přesnou přihrávku poděbradského kapitána. Vzápětí vykřesal Navrátil pro hosty naději na zdramatizování zápasu, ale další gól už do konce třetiny nepadl.

Když hned v úvodu poslední část hry Rindoš zkompletoval svůj první hattrick v sezoně, bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Křišťan vstřelil druhou branku hostí, ale na průběhu zápasu to nic již nezměnilo. Naopak domácí výhru jistili dalším gólem.

„Odehráli jsme povedené utkání, o jehož osudu rozhodla první třetina, kdy měli hosté výhodu čtyř přesilových her ale prohráli ji nula tři,“ řekl po utkání manažer poděbradského klubu David Kubát. „Tři body bereme naprosto zaslouženě,“ přidal manažer.

„Utkání jsme začali dobře, asi jsme měli i více ze hry, ale po první třetině jsme prohrávali o tři branky,“ litoval hrající trenér čáslavského týmu Ladislav Rytnauer.

A není se čemu divit, jeho tým nevyužil hned několik přesilových her. „Ty nám nejdou skoro pořád,“ hlesl kouč. „Domácí měli v první třetině pár šancí a všechno dali. Od toho se všechno odvíjelo. Domácí na tom byli bruslařsky o něco lépe a každý jejich závar smrděl gólem. Naopak my jsme v koncovce jaloví. Poděbrady jsou ale kvalitní, my bychom museli dát tak čtyři branky a dost lépe bránit,“ vyprávěl Rytnauer. „Po první třetině to už bylo hodně těžké otáčet, i když několik dobrých příležitostí jsme měli. Navíc zase chyběli někteří hráči, o to to pro nás bylo těžší,“ dodal čáslavský trenér.

Branky a nahrávky: 10. Rindoš (Karoch, Papoušek), 13. Bek (Rindoš), 19. Rindoš (Kejdana, Papoušek), 24. Čapek (Tuma), 42. Rindoš (Karoch, Kejdana), 51. Martínek (Papoušek), 55. Rindoš (Milaniak, Bartoň) - 27. Navrátil (Křišťan), 46. Křišťan (L. Svoboda).Třetiny: 3:0, 1:1, 3:1.

Poděbrady: Bílek - Bartoň, Vošta, Karoch, Milaniak, Valenta, Bek - Tuma, Jelínek, Čapek - Kejdana, Rindoš, Papoušek - Kubát, Pácal, Martínek – P. Toupal.

Čáslav: Novák - Grauer, Janata, Navrátil, Krpata, Sladký - L. Svoboda, Bílek, Ježek Blažek, Křišťan - Rytnauer, L. Muras, Šlejtr.