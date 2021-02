Rytíři jsou v čele, ale ztratili zraněné Jágra, Frye i Suchánka

Zápas v Benátkách dopadl pro hokejisty Kladna výsledkově výborně, naprosto v pohodě tady vyhráli 6:3 a díky zaváhání Vrchlabí se posouvají do čela tabulky Chance ligy. Bohužel počítali také vážné ztráty. Po první třetině odstoupil autor první branky Jaromír Jágr a poté i obránci Zachary Frye a Jakub Suchánek. Když připočteme i ruské beky či minule zraněného Pituleho a absentujícího Machače, je to skoro alarmující. "Snad to ale u nikoho nebude nic vážného," zkusil odhadnout chvíli po utkání asistent trenéra Kladna Jan Kregl.

Chance liga, Kladno ( v modrém) hostilo Benátky. | Foto: Foto: Roman Mareš

Chance liga, Kladno ( v modrém) hostilo Benátky. | Foto: Foto: Roman Mareš

Rytíři stejně jako doma s Prostějovem skvěle začali a za necelých jedenáct minut vedli 3:0, tím utkání rozhodli. Nejlepší zápas v sezoně odehrál obránce Ondřej Mikliš, jenž byl u pěti vstřelených branek a jednu sám vstřelil. Podruhé v ročníku se trefil Jaromír Jágr, který v úvodu z levé strany najížděl na brankáře Krále, přesto ho jako levák oklamal kličkou do bekhendu. Brzy poté pomohl připravit i druhý gól pro obránce Frye a poté ještě konečně prolomil svoje střelecké prokletí Vítězslav Bílek. Trefil se poprvé od podzimního mače v Porubě. "První třetina se nám povedla. Měli jsme poměrně dobrý pohyb a odskočili jsme o tři góly," těšilo Jana Kregla. To je velké pozitivum, Rytíři by jeho góly potřebovali, bohužel počítali v utkání i velké ztráty. Ta největší se odehrála v závěru první části, kdy odstoupil Jaromír Jágr a zbytek zápasu sledoval jen v čepičce na lavičce. Zápas se snažili sledovat i někteří domácí fanoušci, vykukovali přes průhledy, ale ty byly zalepené a moc toho tedy neviděli. Sledovali by koncert Kladna i ve druhé třetině, byť v té inkasoval poprvé i hostující brankář Brízgala z hole Jiruše. Jenže brzy poté využilo přesilovku po rozborce obrany také Kladno – jmenovitě Račuk. A po něm Mikliš připravil snadné zakončení Maroszovi. Brízgala se pak vytáhl při likvidaci trestného střílení po faulu mladého Ticháčka. Putzovi ho pěkně čapl. Hry Rytířů upadla až v poslední části a domácí dvěma trefami skóre vylepšili. "Ve druhé třetině přišla nějaká zbytečná vyloučení, ale dali jsme další branky, takže dobré. Pak jsme vlivem náskoku polevili, ale máme tři body a dali jsme šest branek, takže bereme," hodnotil Jan Kregl HC Benátky n/J – Rytíři Kladno 3:6 (0:3, 1:3, 2:0)



Branky a nahrávky: 23. Jiruš (Štibingr, Jansa), 43. Daniel Svoboda I (Jansa), 54. Štibingr (A. Dlouhý) – 3. Jágr (Machala), 11. Frye (Mikliš, Jágr), 13. Bílek (Filip, Hajný), 27. Račuk (Marosz, Melka), 37. Marosz (Mikliš, Štochl), 40. Mikliš (Machala, Plekanec). Rozhodčí: Bejček, Petružálek – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 3:4, využití: 1:1. Střely na branku: 20:25.



Benátky nad Jizerou: Král (41. Žajdlík) – Štibingr, Šedivý, Kunst, Böhm, Kovář, Aubrecht, Cibulka – Pabiška, Čederle, Jiruš – Daniel Svoboda I, Jansa, A. Dlouhý – Šafařovský, Měchura, Wiencek – Putz, Strnad, Gajda.



Kladno: Brízgala – Mikliš, Frye, Suchánek, Ticháček, Snuggerud, Zajíc (od 21. Štochl) – Jágr, Plekanec, Machala – Račuk, Marosz, Guman – Melka, Kubík, Hlava – Bílek, Filip, Hajný.