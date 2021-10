Čáslav – Benešov 3:5

O osudu utkání rozhodla podle domácího kormidelníka Rytnauera prostřední část. Tu domácí hrubě nezvládli, nebyli vůbec nebezpeční.

Čáslav díky Rytnauerovi jako první udeřila, jenže pak si vzali třikrát slovo hosté. A když přidali v prostřední periodě čtvrtý gól, vypadali domácí na ručník. Jenže v závěrečné třetině se zvedli, zlepšili svoji hru a dali dva góly. Na body to ale nestačilo.

„Vstoupili jsme do zápasu dobře a dali jsme první branku. Prvních pět nebo sedm minut jsme hráli dobře. Jenže pak jsme dostali smolné góly a po první třetině jsme prohrávali o dvě branky. To bylo pro nás velké minus. V prostřední části jsme úplně vypadli z role,“ byl zklamaný trenér čáslavského mužstva Ladislav Rytnauer. „Měli jsme snad jen tři střely na bránu, jinak jsme se vůbec k ničemu nedostali. Naše nejlepší pasáž přišla až na konci střetnutí. Výborně jsme hráli posledních deset minut, to jsme možná mohli i vyrovnat. Ale nestalo se,“ řekl k zápasu Rytnauer. „Musíme věřit, že se to zlepší. Hrát dobře deset minut nestačí. Rozhodla ale druhá třetina, která byla hodně mizerná,“ dodal čáslavský trenér.

Branky: 3. Rytnauer (Barbora), 46. Tomek (Grauer), 59. Ratnauer (Grauer) - 5. Zderadička (Polesný), 9. Zderadička, 20. Beran (Sládek), 40. Starec (Holánek, Rittig), 60. Sládek (Holánek). Třetiny: 1:3, 0:1, 2:1.