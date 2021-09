Kutná Hora – Ml. Boleslav B 1:4

Domácí tým prohrál první dvě třetiny shodně 0:2 a tím pádem bylo skoro po naději. Jediný gól dala Kutná Hora v poslední třetině, když se trefil Havelka. To byla ale kosmetická úprava na konečném stavu.

„Sehráli jsme špatné utkání,“ nehledal výmluvy trenér Kutné Hory Stanislav Bednář. „Chyběli nám důležití hráči, někteří hráli po třech týdnech absence. Bylo nás málo. Hráli jsme jen na čtyři beky, vázla nám rozehrávka, chybovali jsme a nemohli jsme se pořádně dostat do tempa. Soupeř nehrál nic světoborného, ale byl zkušenější a lépe dokázali naložit s pukem,“ hodnotil utkání Bednář.

„My jsme málo trénovali kvůli zranění, jinak to ani nemohlo dopadnout. To bychom museli mít opravdu velké štěstí. Bez tréninku to prostě nejde. Musíme zlepšit docházku a pak to bude lepší,“ je přesvědčený kouč Kutné Hory.

Branky: 45. Havelka (Jiráň) - 3. Tregl (Ficek), 15. Čermák (Kaulfus), 35. Tregl (Mareš, Ficek), 36. Ficek (Málek). Třetiny: 0:2, 0:2, 1:0.

Kutná Hora: D. Jelínek – Zvěřina, Chmelař, Havelka, Málek, Švejda – Jiráň, Jan Tvrdík, Hobza, Klazar, Mikeška, Havránek, Socha, Jiří Tvrdík, Sádlo, Beran, M. Jelínek.