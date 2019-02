Jako výhoda se domácí prostředí neukázalo hned v prvním duelu Poděbrad s Benešovem. V odvetě u Konopiště tomu nebylo jinak.

Hosté, pro které jde o vůbec první účast ve vyřazovací části, si obratem výsledku v závěrečné desetiminutovce vynutili další stěhování série.

Na druhý pokus před svými fanoušky lvům zasadili rozhodující úder zkraje závěrečné části. Postupem mezi nejlepší čtyřku nadělili dárek k pondělním padesátinám svého kouče Jana Boháčka.

„Myslím, že rozhodla větší touha po vítězství a kvalita kádru. Možná nás i nakopla středeční prohra doma a výkon mělnických rozhodčích, takhle jsme končit nechtěli,“ vyprávěl poté kapitán a střelecký tahoun Poděbrad Martin Příhoda.

Benešovští přisuzují porážky vlastní střelecké impotenci a přílišnému počtu vyloučených. „Lvi nebyli horším soupeřem, jen ta koncovka na konci sezony modrožluté zklamala a trápila,“ komentují vyřazení na svém webu.

Zbylé týmy potvrdily výhru z prvního utkání. Po duelu, v němž kozlům nedovolila ani gól, měla Čáslav výsledkově navrch také ve Velkých Popovicích. Jako smrtící se ve vyrovnaném boji ukázaly tři branky, které letci vměstnali do třech minut na přelomu poloviny utkání. Dvojnásobné snížení domácích ještě přineslo vítězi základní části krušné chvilky, vyrovnat se už ale Slavoji nepodařilo.

V semifinále se gripenům postaví Mělník, který sice v Rakovníku inkasoval jako první, ještě do konce třetiny ale výsledek otočil a později už zápas pevně držel.

„Splnili jsme náš úkol. Z kluků mám velmi dobrý pocit. V mužstvu panuje pohoda a soudržnost. Na Čáslav můžeme jít zcela s čistou hlavou a bez strachu,“ užíval si postup mezi nejlepší čtyřku soutěže trenér Junioru Jiří Škubal, který ještě v loňské sezoně „asistoval“ v Čáslavi.

Rakovničtí se museli smířit s koncem sezony. „Po skvělém vstupu přišel z naší strany naprostý výbuch. Soupeř byl od té doby jednoznačně lepší. Nepohlídali jsme si hlavně předbrankový prostor. Padalo jim tam snad všechno, takže výsledek byl pro nás až krutý,“ rozebíral porážku 2:8 autor obou rakovnických gólů Martin Tolkner. „Mělník byl celkově lepší a postup si zasloužil,“ uznal sportovně.

Gólově nejbohatší čtvrtfinále mezi Slaným a Černošicemi se znovu lámalo až ve třetí části. Hosté si přenesli nejtěsnější vedení. O tom, že Lvi nevystačí se čtyřmi góly ani doma, rozhodly další střelecké manévry Černošic. Šalamoun a Formánek v nich zpečetili hattricky, druhý dokonce při hře v oslabení.

„Do třetí třetiny jsme chtěli vstoupit hlavně zodpovědně v obraně s tím, že šance přijdou, jak bude muset Slaný vyrovnat. To se povedlo,“ pochvaloval si Dominik Šalamoun, který třikrát zavěsil už ve středu. „Slaný hraje hokej, což mi vyhovuje. Pak už to bylo i o štěstí. Zvládli jsme to hlavně týmově,“ zářil nad opakováním střeleckého kousku.

Další náročné bitvy očekává celek z Prahy-západ v boji o finále, byť v porovnání se soupeřem má s play-off mnohem více zkušeností.

„Poděbrady šly proti loňsku hodně nahoru. Zásluhu na tom má i obměna kádru, nyní v lázeňském městě působí spousta hokejově známých jmen,“ upozornil Dominik Šalamoun před semifinále, které startuje už ve středu.

Krajská liga

Čtvrtfinále – 2. a 3. zápasy:

Slaný – Černošice 4:9 (4. a 14. Vodička, 17. Frolík, 41. Sekerka – 2. a 57. Krudenc, 9., 41. a 54. Formánek, 16., 45. a 59. Šalamoun, 2. Sobotka, na zápasy 0:2, postoupily Černošice).

Rakovník – Mělník 2:8 (2. a 46. Tolkner – 9. a 32. T. Havel, 31. a 39. Šípek, 18. Cicvárek, 19. Stinka, 46. Litera, 60. Kulhánek, na zápasy 0:2, postoupil Mělník).

Velké Popovice – Čáslav 3:4 (10. a 37. Culka, 51. Vacek – 1. a 31. M. Pipek, 28. Borovanský, 34. Muras, na zápasy 0:2, postoupila Čáslav).

Benešov – Poděbrady 2:5 (30. Formánek, 39. Kaňka – 51. a 58. Jedlička, 5. Tuma, 55. Dobroň, 59. Pojkar), Poděbrady – Benešov 7:4 (32. a 41. Příhoda, 8. Pojkar, 22. Vernek, 41. Rindoš, 44. Mojžíš, 59. Tuma – 12. Zderadička, 15. Rittig, 48. Fedoročko, 56. Sládek, série 2:1, postoupily Poděbrady).

Program semifinále - 1. zápasy (středa 27. února): 18.00 Čáslav – Mělník, 18.30 Černošice – Poděbrady.

Série se hrají na dvě vítězná utkání, odvety a případná třetí utkání jsou na programu o víkendu.

Krajská soutěž

Semifinále: Benátky B – Kolín B 2:8, Kolín B – Benátky B 2:0, do baráže o krajskou ligu postoupil Kolín B.

Sedlčany – Žebrák 4:2, Žebrák – Sedlčany 1:10, do baráže postoupily Sedlčany.