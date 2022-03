Po základní části jste proklouzli na poslední chvíli do nadstavby, kde jste vyřadili Benešov a šli jste do play off. Jak tedy hodnotíte sezonu?

Začali jsme hodně rozpačitě, od začátku včetně přípravy nás bylo hrozně málo, bylo nás třeba deset nebo jedenáct. Kluci v době covidu dělali hodně málo nebo skoro nic, od toho se to odrazilo. Nezachytili jsme začátek a bylo to takové hledání. Asi i ode mě, ještě nejsem tak zkušený. Po nějaké době si to sedlo, začali dobře chytat gólmani a trošku se to otočilo. Čekali jsme lepší sezonu. Za play off jsme rádi, ale jinak byla sezona jako na houpačce. Takže začátek nic moc, pak se to srovnalo.

V play off jste narazili na favorizovaný Junior Mělník, který jste hodně potrápili. Kde hledat příčiny toho, že se nepovedlo přes favorita přejít?

Odehráli jsme parádně už poslední zápas základní části doma s Poděbrady, tam se to nastartovalo. Přešli jsme přes Benešov a i když to bylo ve třech zápasech, myslím, že jsme byli ve všech utkáních lepší. Narazili jsme na Mělník, který v sezoně neprohrával a byl hodně silný. My jsme vycházeli z obrany a čekali jsme na jejich chyby. A to se dařilo. U nich jsme sice prohráli nula sedm, ale domácí výhodu menšího kluziště jsme využili a vyrovnali jsme. I ve třetím zápase jsme čekali na chyby soupeře, vedli jsme dva jedna, ale oni náhodnou střelou srovnali. Pak přišlo prodloužení, kde je to vabank. Mělník má rychlé hráče, pro nás to bylo těžké. Chybělo málo, ale to je play off.

Bylo pro vás vyřazení v prvním kole velkým zklamáním?

Mělník postoupil zaslouženě. Nemohli jsme chtít všechno, byl by to skoro zázrak. Tak to asi mělo být, takové zápasy jsou pak třeba o jedné chybě.

Střeleckou nemohoucnost nemohl hlízovský kouč Linhart rozdýchat

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Bylo divné, že jsme do sezony skočili po roce covidu, nebylo to ono. Bylo to hodně těžké a do Vánoc to byla pořádná dřina. Rozjížděli jsme se pomalu, pak se ale ukázalo, že hokej hrát umíme. Vrátil se nám na část sezony Borovanský, který dal důležité góly a něco do naší hry vnesl. Několik dalších hráčů do toho dost dalo.

Co vás během sezony nejvíce potěšilo a naopak nejvíce zklamalo?

Potěšilo mě třeba to, že jsme se dokázali zhádat, že nám nebylo jedno, že prohráváme. Chtěli jsme se zlepšovat a to se dařilo, něco jsme pro to dělali. Zklamalo mě možná to, že jsem neměl možnost zažít velké návštěvy na našem stadionu. Dříve prý chodilo více lidí. Skvělé by bylo, kdyby přišlo pět nebo šest stovek fanoušků, na derby s Kutnou Horou třeba sedm set lidí. To zklamání ještě asi přijde (smích).

Máte už nyní jasno, jak se změní kádr pro další sezonu?

To je příliš brzy, to se bude teprve řešit s vedením klubu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Všechno je drahé, hráči nejsou. Uvidíme, zatím je čas.

Nyní už máte úplné volno? Kdy začnete s přípravou na novou sezonu a jak bude vypadat?

I toto je ještě předčasné a teprve to budeme řešit. Těžko teď předjímat.