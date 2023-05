Na spolupráci jste se domluvil s Kolínem. Co si od tohoto angažmá slibujete? Je to pro mě nová výzva. Jak osobní, tak hlavně od toho očekávám týmový úspěch.

Máte mnoho zkušeností, v týmu budete jeden z nejstarších. Jste připraven vzít na sebe roli lídra a tahouna?

Jestli jsem připraven na tuto roli? Ano jsem, poněvadž tuto roli po mě chtěli všude. Jsem zvyklý na velký tlak z Jihlavy.

Kolínský tým znáte ze vzájemného měření sil z minulé sezony. Jak na vás mužstvo působilo?

Působilo na mě velmi kvalitně. Vždyť snad měli nejlepší start ze všech týmů z ligy. Kdyby neměli pak tolik zraněných, tak věřím, že by byli do šestého místa. A hlavně my jsme od nich dostali dvakrát pěkně naloženo (smích).

V Jihlavě, odkud jste přišel, jste strávil dlouhých osm sezon, vybudoval jste si silnou pozici a byl i kapitánem. Nebyla chyba odejít?

Ano, měl jsem silnou pozici, ale sezona se mi vůbec nepovedla a od Jihlavy jsem nedostal žádnou nabídku. Teď je pro mě důležité, že jsem doma u rodiny a s čistou hlavou se můžu soustředit jak na hokej tak i na rodinu, která mě velmi podporuje.

Nyní budete blízko domova, bydlíte v Nymburce. Hrálo toto velkou roli při vašem rozhodování?

Hrálo to velkou roli u rozhodování.

Jste sice u Kozlů krátkou dobu, ale přesto: jaké jsou vaše první dojmy?

Dojmy jsou velmi dobré, protože mě kluci přivítali velmi dobře.

Vy si ještě jistě vzpomenete na památné bitvy mezi Kolínem a Nymburkem. Co se vám při těchto vzpomínkách vybaví?

V té době jsem byl hodně mladý, takže to byl krásný zážitek. Ale byly to tedy řežby (smích).

Fanoušci v Kolíně chodí na hokej v hojném počtu. Jak se těšíte na ně?

No těším se na ně. Vím, že umí dobře fandit a doufám, že nás budou podporovat celou sezonu a my jim budeme dělat jen radost.