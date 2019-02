Mají stejný celkový zisk, na gól přesně vyrovnanou vzájemnou bilanci, přesto jeden slaví a druhý smutní. Slaný si na úkor Příbrami prodloužilo sezonu až po porovnání celkového skóre.

„Měli jsme trochu větší štěstí. A ke konci i lepší vylosování. Co víc k tomu říct? Oba týmy by si zasloužily čtvrtfinále hrát. Ale takto je soutěž nastavená,“ komentuje kliku pro jedny a pech pro druhé zkušený trenér Lvů Vladimír Kameš.

Jeho mužstvo sice po polovině dlouhodobé části stálo v čele tabulky, série tří porážek zkraje roku jej ale nemilosrdně poslala mimo pozice ve vyrovnané elitní čtyřce.

Vrátilo se do ní stíhačkou v závěrečných kolech. A skutečně s odřenýma ušima. Ani čtvrtá a znovu výrazná výhra v řadě, pro kterou si Kamešova družina zajela na led Králova Dvora, nemusela stačit. Pokud by Příbram v Rakovníku uhrála bod, poslala by vzájemná bilance s raky na „dovolenou“ právě předloňského finalistu.

„Já věřím vždycky do konce. V naší soutěži může každý porazit každého,“ může se dnes usmívat Vladimír Kameš, který by podle svých slov hodnotil sezonu jako „hezkou“, i kdyby to s play-off nevyšlo. „Od kluků to po takové slabší chvilce bylo v závěru opět hodně kvalitní a přineslo to ovoce. Teď nás čeká taková nadstavba a zadarmo to nedáme,“ vyznal se.

Rakovnický zápas, z něhož Slánští sobotním importem tří bodů sami vyrobili předčasné play-off, našel jasné vítěze. Hostitelé jistili čtvrtfinále výhrou 6:1.

Příbrami k předání pomyslného černého Petra nepomohlo střídání brankářů během první třetiny, ani kontaktní gól ve druhé. Dvě rakovnické trefy, které v úvodu závěrečné části dělilo devatenáct vteřin, znamenaly definitivní konec nadějí. Mrzet to Příbramské může o to víc, že ve východní skupině by s takovým ziskem bohatě vystačili na druhou příčku.

„To, že jsme nepostoupili do play-off není otázka pouze tohoto zápasu, nýbrž celé sezony. Bohužel nám to v součtu nestačilo,“ smiřoval s pátou příčkou asistent trenéra HC Příbram Miroslav Hájek, podle kterého v Rakovníku rozhodla větší kvalita a zkušenost soupeře.

Na západě byl v posledním kole k vidění i souboj o první příčku. V Mělníku měli i přes nadějný vstup domácích do utkání od první přestávky herně a od druhé i výsledkově navrch hosté z Černošic.

O výhodnější nasazení pro start v play-off bojovaly i některé další týmy na dálku. I přes porážku v Kutné Hoře se k němu dobraly Poděbrady, které pod koučem Boháčkem zakusí vůbec první vyřazovací část. Pro sršně je výsledek povzbuzením do barážových zápasů o udržení.

Nezářil ani příští poděbradský sok. Z dvoubrankového vedení Benešova nebylo po vydařené závěrečné části domácí Boleslavi nic a lvi začnou boj o semifinále venku.

O tom, jak náročná mise je čeká s Velkými Popovicemi, se přesvědčil lídr z Čáslavi. Na ledě kozlů se podle ohlasů aktérů hrál vyhrocený duel už nyní. Hosté museli zapracovat na náskoku i poté, co Martin Pipek stihl v úvodní třetině hattrick.

Skvělým individuálním počinem se blýskl i kralupský Jakub Kaprál. Dvaadvacetiletý útočník v rozmezí pěti minut na přelomu druhé a třetí části hattrickem zrežíroval derby v Neratovicích. Se sezonou se tak loučil jako čtyřgólový střelec.

Krajská liga

22. kolo: Rakovník – HC Příbram 6:1 (10. a 41. Macháček, 15. Kratochvíl, 31. Nekvinda, 41. Hegenbart, 55. Vlk – 22. Mikeska), Mladá Boleslav B – Benešov 4:3 (48. a 60. Mareš, 42. Protivný, 55. Hart – 8. Formánek, 9. Zderadička, 56. Sládek), Králův Dvůr – Slaný 5:10 (7. a 36. Veber, 45. a 50. Brém, 22. Veselý – 10. a 39. Sekerka, 10. a 29. Kasala, 13. a 36. Špičan, 9. Kubinčák, 11. Ujfaluši, 24. Tuček, 34. Vošáhlík), Mělník – Černošice 3:5 (1. Šubrt, 11. Prejza, 14. T. Havel – 43. a 46. Formánek, 5. Pulkrab, 18. Staněk, 25. Dimitrov), Velké Popovice – Čáslav 3:6 (3. Maňas, 40. Vacek, 49. Synáč – 8., 17. a 20. M. Pipek, 51. Sladký, 52. Vlach, 58. T. Pipek), Neratovice – Kralupy 4:6 (10. a 58. Šesták, 17. Horevaj, 30. Macek – 12., 40., 41. a 44. Kaprál, 12. Tůma, 60. Šarše), Kutná Hora – Poděbrady 5:3 (13. a 31. Javůrek, 3. Švejda, 24. Havelka, 35. Křeček – 8. a 18. Příhoda, 58. Vernek), Žabonosy – Vlašim 4:2 (35. a 38. Hutla, 50. a 59. Morkes – 1. Kucharčík, 29. Svoboda).

SKUPINA ZÁPAD

1. Černošice 22 15 1 1 5 123:68 48

2. Mělník 22 12 3 2 5 100:68 44

3. Rakovník 22 13 1 3 5 87:64 44

4. Slaný 22 13 2 0 7 121:77 43

5. HC Příbram 22 13 2 0 7 106:79 43

6. Kralupy 22 5 1 1 15 66:113 18

7. Králův Dvůr 22 3 2 4 13 69:101 17

8. Neratovice 22 0 2 4 16 55:124 8

SKUPINA VÝCHOD

1. Čáslav 22 16 2 1 3 113:72 53

2. Poděbrady 22 9 4 1 8 107:105 36

3. Benešov 22 11 1 1 9 102:103 36

4. Velké Popovice 22 10 0 2 10 85:90 32

5. Žabonosy 22 7 3 1 11 79:90 28

6. Mladá Boleslav B 22 9 0 1 12 89:108 28

7. Vlašim 22 8 1 0 13 73:100 26

8. Kutná Hora 22 5 2 5 10 68:81 24

Program čtvrtfinále - 1. zápasy (středa 20. února): 18.00 Čáslav – Velké Popovice, Poděbrady – Benešov, 18.30 Černošice – Slaný, Mělník – Rakovník. Série se hrají na dvě vítězná utkání, odvety a případná třetí utkání jsou na programu o víkendu.

Krajská soutěž

Čtvrtfinále: Příbram 99 – Benátky B 3:4, 3:5, Solopisky – Kolín B 3:3, 1:4, Rakovník B – Sedlčany 1:10, 0:5, Hvězda Kladno – Žebrák 2:4, 1:4. První utkání se hrála na ledě v tabulce hůře postavených týmů.

Program semifinále - 1. zápasy – sobota: Benátky B – Kolín B, Sedlčany – Žebrák. Hraje se na dvě utkání, postoupí tým s vyšším počtem získaných bodů. Odvety jsou na programu v neděli.